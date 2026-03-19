Darwin, tenemos un problema: estos cangrejos han convertido el canibalismo en la principal causa de muerte

Imagina que tu mayor enemigo no es un desconocido, sino alguien de tu propia sangre. Para el cangrejo azul de la Bahía de Chesapeake, esto no es una pesadilla, es su realidad diaria.

La ciencia acaba de confirmar un dato que nos ha dejado helados: el canibalismo se ha convertido en la principal causa de muerte para los ejemplares jóvenes. (Sí, se están comiendo entre ellos a un ritmo que desafía toda lógica evolutiva).

El oscuro secreto de la Bahía de Chesapeake

Durante casi cuatro décadas, científicos del Smithsonian Environmental Research Center han seguido de cerca esta especie. Lo que encontraron en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences es un escenario de terror biológico.

Los datos son arrasadores. No estamos hablando de un incidente aislado. Estamos ante una conducta sistemática que pone en peligro la supervivencia de uno de los crustáceos más icónicos del océano.

Nota importante: El estudio revela que en ciertas zonas, la probabilidad de que una cría sea devorada por un adulto de su misma especie es del 80%.

¿Por qué devoran a sus crías?

Todo comienza cuando las larvas regresan del océano a los estuarios. Midiendo apenas dos centímetros, buscan refugio en aguas poco profundas para crecer. Sin embargo, allí los esperan los adultos con un hambre voraz.

A diferencia de otros peces que cazan con la vista, los cangrejos adultos utilizan una capacidad sensorial superior. Detectan estímulos químicos y táctiles tan precisos que ningún pequeño puede esconderse en el sedimento. (Básicamente, tienen un radar biológico para encontrar a sus parientes).

Anson Hines, biólogo marino del SERC, es tajante: los cangrejos azules son profundamente caníbales. Lo más sorprendente es que, después de 37 años de grabaciones con sonar, apenas se registraron ataques de otras especies. Los peces simplemente pasan de largo; el verdadero peligro es la propia familia.

La «zona de muerte» de los 40 centímetros

La profundidad es el factor clave que decide quién vive y quién muere. Los investigadores descubrieron que en canales de más de 40 centímetros de profundidad, la masacre es casi total.

Por el contrario, aquellos que logran mantenerse al borde, en aguas extremadamente someras, reducen su riesgo de mortalidad al 30%. La orilla es su único santuario real ante la voracidad de los más grandes.

Pero aquí es donde entramos nosotros, y no precisamente para bien. La construcción de muros marinos y escolleras está destruyendo estos refugios naturales. Al endurecer las costas, eliminamos el único lugar donde los jóvenes pueden escapar de las pinzas de sus congéneres.

Un futuro marcado por la pesca y el hambre

Este fenómeno no es solo una curiosidad biológica. Si el canibalismo elimina el 80% de las nuevas generaciones y a esto le sumamos la presión de la pesca comercial, el equilibrio se rompe.

Entender este comportamiento es imprescindible para diseñar nuevas leyes de pesca que realmente funcionen. Sin crías que sobrevivan a sus padres, no habrá capturas en el futuro.

Proteger la vegetación costera y los márgenes naturales de la bahía es ahora una misión de urgencia. No se trata solo de salvar un animal, sino de evitar que una especie colapse por su propia naturaleza autodestructiva.

Es una lección fascinante y aterradora de la naturaleza. A veces, el mayor reto para sobrevivir no es el entorno ni el clima, sino superar el hambre de los que son iguales que tú.

¿Logrará el cangrejo azul frenar este impulso o estamos ante el principio de su fin?