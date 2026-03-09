Detectan un «láser» gigante a 8.000 millones de años luz

El universo acaba de enviarnos un mensaje de una potencia inimaginable. Desde una distancia de 8.000 millones de años luz, un rincón oculto del cosmos ha emitido un haz de energía tan intenso que los científicos han tenido que buscar un nuevo nombre para clasificarlo.

Todo ocurrió gracias al observatorio MeerKAT, un imponente conjunto de 64 radiotelescopios en Sudáfrica. Mientras escaneaban el vacío, detectaron una emisión brutal procedente del sistema de galaxias HATLAS J142935.3–002836. No es una señal cualquiera; es, en esencia, un láser natural a escala galáctica.

De megamáser a gigamáser: la nueva frontera

Lo que los investigadores han identificado es un hidroxil megamáser. Olvídate de los láseres de luz visible que usas para señalar en una presentación; esto es una liberación masiva de microondas generada por moléculas de hidroxil atrapadas en nubes de gas interestelar. El resultado es un haz energético de una intensidad que desafía los límites actuales de la física.

La colisión violenta entre dos galaxias es la que actúa como motor. Al chocar, las nubes de gas se comprimen con una fuerza extrema, excitando las moléculas y provocando una reacción en cadena que amplifica la radiación. Es tan potente que el equipo científico sugiere que estamos ante un gigamáser, una categoría teórica que supera con creces lo que creíamos posible en el espacio profundo.

La «lupa» de Einstein que lo hizo posible

¿Cómo hemos podido detectar algo tan increíblemente lejano? La respuesta tiene nombre propio: lente gravitacional. Tal como predijo Albert Einstein hace décadas, la gravedad de una galaxia situada entre nosotros y la fuente ha curvado el espacio-tiempo.

Esta «lupa» natural amplificó la señal antes de que llegara a nuestros receptores, permitiéndonos ver un fenómeno que, de otra manera, habría permanecido invisible para la tecnología actual. Es un golpe de suerte cósmico que funciona como un telescopio de alcance infinito.

¿Qué significa este descubrimiento para nosotros?

El astrónomo Thato Manamela, de la Universidad de Pretoria, lo tiene claro: estamos viendo el equivalente a un láser que viaja desde el otro lado del universo. Pero esto no es solo un espectáculo visual, es una clave maestra.

Este hallazgo abre la puerta a encontrar cientos o miles de señales similares ocultas en el cosmos. Estudiar estos gigamásers nos permitirá descifrar, con una precisión nunca vista, cómo nacen, crecen y chocan las galaxias. Estamos aprendiendo a leer el historial de violencia y creación del mismo universo, y esto es solo el principio de una nueva era en la observación astronómica.