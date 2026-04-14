Byung-Chul Han, filósofo: «La depresión nace del exceso de positividad»

Vivimos en la era del «tú puedes con todo», pero la realidad es que nunca hemos estado tan agotados. Mientras intentas llegar a todo, una sombra silenciosa crece en nuestra salud mental, y el filósofo Byung-Chul Han tiene claro quién es el culpable.

No es el jefe autoritario ni un sistema opresor externo. Según el pensador de moda, el verdadero verdugo eres tú mismo. (Sí, a nosotros también nos ha dolido leerlo, pero su explicación tiene todo el sentido del mundo).

Han sostiene que la depresión no es solo una tristeza profunda, sino la enfermedad de una sociedad que padece de un exceso de positividad. Nos han vendido que ser felices es una obligación y que el éxito depende solo de nuestro esfuerzo.

El resultado es la sociedad del cansancio, un estado donde el individuo se explota a sí mismo creyendo que se está realizando. Es la trampa definitiva de nuestro siglo.

La dictadura del «Sí, puedo»: Cuando el optimismo mata

La tesis de Byung-Chul Han es revolucionaria: hemos pasado de una sociedad de prohibiciones (el «no debes») a una sociedad de rendimiento (el «puedes»). Parece un avance, pero es una prisión invisible.

En el pasado, el explotador era otro. Hoy, el explotador y el explotado coinciden en la misma persona. Nos exigimos ser los mejores padres, los mejores trabajadores y tener el cuerpo perfecto, todo al mismo tiempo.

Esta excesiva positividad elimina la capacidad de decir «no» y, sobre todo, elimina la capacidad de contemplar. Ya no sabemos estar aburridos, y este es un problema grave para nuestro cerebro.

Es fundamental entender que este cansancio no se cura durmiendo ocho horas; es un agotamiento del alma que nace de la presión constante por ser una versión «mejorada» de nosotros mismos cada minuto del día.

El filósofo advierte que cuando todo es posible, el individuo se siente fracasado si no llega a la cima. Este sentimiento de insuficiencia es el caldo de cultivo perfecto para la ansiedad y el agotamiento crónico.

El multitasking: El enemigo de tu agilidad mental

Byung-Chul Han ataca directamente uno de nuestros hábitos preferidos: el multitasking o multitarea. Lejos de ser una habilidad de élite, el filósofo lo considera una regresión.

Dividir la atención en mil pedazos (mirar el móvil mientras trabajas, escuchar un pódcast mientras cocinas) nos impide alcanzar una atención profunda. Estamos perdiendo la capacidad de reflexión profunda.

Esta fragmentación genera un tipo de estrés que el cerebro humano no está diseñado para soportar a largo plazo. Al final, hacemos mucho pero no sentimos nada con intensidad.

Para nuestro bolsillo emocional, esta dispersión es una ruina. Gastamos energía en estímulos vacíos que nos dejan una sensación de vacío interior al final del día.

El autor sugiere que necesitamos recuperar el «derecho al silencio» y a la desconexión total para reconfigurar nuestras neuronas y escapar de la rueda del hámster del rendimiento.

¿Cómo escapar de la «sociedad del cansancio»?

La solución que propone Han no es una app de meditación ni un retiro espiritual de lujo. Es mucho más radical: recuperar la negatividad, es decir, el derecho al cansancio compartido y al ocio real.

No se trata de descansar para volver a trabajar mejor mañana, sino de descansar por el puro placer de no producir nada. Es el beneficio estrella de su filosofía: recuperar tu tiempo como algo sagrado.

Debemos aprender a mirar sin consumir, a leer sin prisa y a estar con los demás sin la necesidad de publicar una foto en las redes sociales para validar la experiencia.

Hay que tener en cuenta un dato clave para aplicar hoy mismo: el aburrimiento profundo es el umbral de la creatividad. Si llenas cada segundo de tu vida con dopamina digital, estás matando tus mejores ideas antes de que nazcan.

¿Sabías que las personas más innovadoras de la historia pasaban horas simplemente mirando por la ventana? Han nos invita a recuperar este espacio de libertad mental que hemos sacrificado en el altar de la productividad.

El veredicto final: Menos es más salud

La filosofía de Byung-Chul Han es un espejo incómodo pero necesario. Nos recuerda que no somos máquinas de rendimiento, sino seres humanos con líneas biológicas y emocionales.

Aceptar que no podemos con todo no es una derrota, es el primer paso para curar en un mundo que nos pide lo imposible. La verdadera libertad no es hacer todo lo que quieres, sino dejar de hacer lo que te destruye.

Hoy tienes la oportunidad de frenar. Leer este artículo ya ha sido una decisión inteligente para entender qué te está pasando por dentro.

La próxima vez que te sientas culpable por no ser «productivo», recuerda las palabras de Han: la felicidad no es una meta, es la ausencia de la autoexplotación.

¿Vas a seguir persiguiendo esa positividad tóxica o te atreverás a descansar de verdad hoy?