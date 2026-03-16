¿12.000 años de historia oculta? El estudio que desafía el origen de las pirámides

La historia tal como nos la enseñaron en la escuela podría estar a punto de sufrir un terremoto sísmico. Un nuevo estudio, firmado por el investigador António Ambrósio y vinculado a la Universitat Autònoma de Barcelona, plantea una hipótesis que hace temblar los cimientos de la egiptología oficial.

¿Y si la Gran Pirámide no fuera el punto álgido de la ingeniería egipcia, sino el vestigio heredado de una civilización mucho más antigua y tecnológicamente superior? Las cifras que maneja el informe son contundentes: estaríamos hablando de monumentos con una antigüedad de hasta 12.000 años.

Las piezas del rompecabezas no encajan para muchos investigadores. Mientras la versión tradicional dicta una evolución gradual de la arquitectura funeraria, el nuevo estudio propone una inversión radical: las grandes estructuras ya estaban allí, y las posteriores fueron meros intentos humanos de replicar una tecnología que ya no entendían del todo.

Las cuatro anomalías que no dejan dormir a los arqueólogos

El informe de Ambrósio se apoya en cuatro pilares que han generado un intenso debate en el ámbito científico. Primero, el misterio de la ausencia de momias. A pesar de ser consideradas tumbas faraónicas, nunca se han encontrado restos reales en las tres grandes pirámides. El sarcófago de la Gran Pirámide siempre estuvo vacío. ¿Simple saqueo o una función nunca funeraria?

Segundo, la precisión constructiva. El nivelado de la base y el corte de los bloques de granito desafían, según algunos expertos, las herramientas de cobre conocidas en la IV Dinastía. Es una pregunta que resulta incómoda: ¿por qué la técnica parece retroceder en las construcciones posteriores en lugar de mejorar?

El tercer elemento es la famosa erosión hídrica de la Esfinge. Los patrones de desgaste sugieren la acción de lluvias torrenciales prolongadas, algo que no encaja con el clima árido del 2.500 a.C., sino con un período mucho más remoto. (Sí, nosotros también estamos pensando en los posibles cambios climáticos globales de la prehistoria).

Finalmente, la alineación astronómica. La correlación exacta entre las pirámides y el cinturón de Orión no parece fruto del azar. Estamos ante un conocimiento del cosmos tan sofisticado que obligaría a replantear todo lo que sabemos sobre las capacidades técnicas de nuestros antepasados más lejanos.

Nota importante: Aunque la idea es fascinante y tiene defensores como Graham Hancock o Robert Schoch, la comunidad académica mayoritaria exige pruebas físicas —herramientas o estratigrafía— de esta civilización perdida. Sin estas piezas, continuamos en el terreno de la hipótesis.

¿Un nuevo paradigma o una especulación seductora?

El debate está servido. La egiptología académica se aferra a los papiros de Wadi al-Jarf y al contexto arqueológico de la zona como pruebas sólidas de la autoría egipcia. Sin embargo, el hecho de que un trabajo de este calibre sea presentado bajo un formato académico demuestra que la insatisfacción con el relato oficial está creciendo en las universidades.

Si aceptamos la teoría de una civilización anterior, surge un problema más grande: ¿por qué no hay más rastros? Si no la aceptamos, continuamos con las lagunas sobre por qué la tecnología parece haber desaparecido de repente tras el reinado de Keops.

La próxima vez que mires una foto de las pirámides, recuerda que bajo esa arena no solo hay piedra, sino uno de los mayores enigmas de la humanidad. ¿Es posible que la historia oficial sea solo la punta del iceberg de un pasado que hemos olvidado por completo?