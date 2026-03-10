Troben fòssils marins de 450 milions d’anys a l’Everest

Imagina estar al punt més alt del planeta, on l’oxigen amb prou feines permet respirar, i trobar alguna cosa que no hauria de ser-hi. No parlem de brossa ni d’equipament oblidat, sinó de vida marina prehistòrica. Sí, nosaltres també hem hagut de llegir-ho dues vegades per creure-ho.
Científics han confirmat la presència de fòssils de 450 milions d’anys incrustats al mateix cim del Mont Everest. El que avui és gel, roca i el desafiament definitiu per a qualsevol alpinista, va ser en un passat remot un fons marí vibrant ple de criatures que avui només veiem en llibres d’història natural.
La calcària de Qomolangma: el testimoni silenciós
La troballa se centra en la formació geològica coneguda com a calcària de Qomolangma. Aquesta roca sedimentària no va néixer als núvols, sinó que es va gestar en les profunditats de l’antic Oceà Tetis. Estem parlant d’un entorn tropical, càlid i poc profund, radicalment oposat a l’entorn congelat de l’actualitat.
Entre les restes recuperades pels investigadors destaquen crinoïdeus, trilobits i cefalòpodes. Aquests organismes van quedar atrapats en els sediments marins durant eons, sent comprimits i transformats per una pressió tectònica que, amb el pas dels segles, empentaria aquestes restes fins a tocar el cel.
La propera vegada que miris una foto de l’Everest, recorda: no és només roca, és un cementiri marí que s’ha convertit en la prova definitiva que el nostre planeta està viu i en constant moviment.
El xoc que va canviar el mapa mundial
Com dimonis van arribar aquestes petxines a 8.000 metres d’alçada? Tot es redueix a una col·lisió titànica. Fa uns 50 milions d’anys, la placa tectònica de l’Índia va començar un procés de xoc implacable contra la placa euroasiàtica. Va ser una força tan brutal que no només va crear l’Himàlaia, sinó que va plegar el fons de l’oceà cap amunt, com si una catifa fos empesa contra una paret.
Aquest fenomen no és un esdeveniment del passat remot; és una cosa que continua passant mentre llegeixes això. L’Himàlaia continua elevant-se aproximadament un centímetre cada any. És un recordatori constant que la superfície de la Terra mai ha estat quieta i que, en termes geològics, l’Everest és, en realitat, un adolescent inquiet.
Per què això ens importa avui?
Aquesta descoberta no és només una dada curiosa per a científics. És la confirmació definitiva de la teoria de la deriva continental d’Alfred Wegener. Aquella idea, que el 1915 molts van anomenar “bogeria”, avui es manifesta davant els nostres ulls en cada fragment de calcària que els escaladors trepitgen sense saber-ho.
Som davant d’una lliçó d’humilitat històrica. El que avui considerem inamovible, sòlid i etern, fa uns milions d’anys era un mar tropical. La natura té els seus propis temps i, sobretot, una capacitat sorprenent per reescriure la seva pròpia geografia. No et sembla fascinant que el punt més alt de la Terra guardi el secret del seu origen més profund?