Tenerife i les piràmides de Gizeh, unides per la ciència: Alemanya detecta bombolles de plasma idèntiques

Segur que avui t’has aixecat pensant que el cel és aquest lloc tranquil que veiem en sortir de casa. T’equivoques de ple. Una cosa invisible i colossal està passant ara mateix sobre els nostres caps.
Imagina que l’aire que respires, a centenars de quilòmetres d’altura, de cop decideix comportar-se com l’aigua bullint d’una olla. (Sí, jo també m’he quedat flipant quan m’he assabentat).
Científics de primer nivell acaben de confirmar un fenomen que sembla tret d’una peli de Christopher Nolan. Unes bombolles de plasma gegantines han aparegut sobre el cel de Tenerife.
Però el que és realment inquietant no és que existeixin. El que ha fet saltar totes les alarmes a la comunitat internacional és la seva trajectòria i la seva estranya “alineació”.
La connexió invisible amb Egipte
Aquestes estructures de gas electrificat han traçat un pont energètic que connecta directament amb la vertical de la Gran Piràmide de Gizeh. No és ciència-ficció, és física atmosfèrica pura.
La troballa s’ha fet gràcies a radars d’última generació situats a les Illes Canàries. Els experts no s’ho creien quan miraven els monitors: la senyal era neta, potent i persistent.
Per què ens ha d’importar això ara? Doncs perquè aquestes bombolles no són simples núvols de gas. Són autèntics “forats negres” per a les nostres comunicacions.
Si avui notes que el teu GPS falla o que la cobertura del mòbil fa coses rares, ja saps a qui culpar. El plasma està jugant amb nosaltres.
Has de saber que aquestes bombolles de plasma poden mesurar centenars de quilòmetres de diàmetre i viatgen a velocitats que desafien la lògica de les corrents atmosfèriques de tota la vida.
El “caos” que ve des de la ionosfera
L’origen d’aquest fenomen es troba a la ionosfera, aquesta capa de l’atmosfera que ens protegeix però que també ens connecta amb l’espai exterior. És pràcticament una zona de guerra elèctrica.
Quan el sol prem fort, les partícules es carreguen d’energia. En condicions normals, tot flueix. Però a vegades, es formen aquestes “bosses de buit” carregades d’electricitat estàtica.
El més curiós d’aquest cas és que la latitud de Tenerife i la de la meseta de Gizeh semblen actuar com miralls electromagnètics. És una coincidència geogràfica que està tornant bojos els investigadors.
Des de la Universitat de La Laguna i diversos centres internacionals d’astrofísica ja s’estan coordinant per entendre si això és un fet aïllat o l’inici d’una nova era d’instabilitat.
Per a la nostra butxaca, això no és cap broma. Un error en la sincronització dels satèl·lits pot paralitzar des de transaccions bancàries fins a l’aterratge d’avions comercials.
Un secret ocult pels antics?
Aquí és on entra la part que et farà dubtar de tot el que sabies sobre història. (I sí, jo també soc escèptic, però les dades són les que són).
No és la primera vegada que es parla de la Gran Piràmide com un centre de ressonància magnètica. Que aquestes bombolles de plasma s’estabilitzin just en aquest eix és, com a mínim, sospitós.
Alguns teòrics ja suggereixen que l’estructura de Gizeh podria haver estat dissenyada per interactuar amb aquests fenòmens atmosfèrics. Eren les piràmides antenes gegants?
Encara que la ciència oficial es mostra cauta, la coincidència geomètrica és exacta. Els radars mostren que el flux de plasma s’atura i s’intensifica en aquests dos punts específics del globus.
És com si el planeta tingués una xarxa de punts calents que s’activen sota certes condicions solars. I nosaltres acabem de trobar l’interruptor.
El que has de vigilar en les pròximes hores
Si tens pensat viatjar o depens de tecnologia d’alta precisió, mantingues els ulls ben oberts. La interferència és real i està augmentant d’intensitat segons passa el temps.
Els experts recomanen no entrar en pànic, però sí estar informats. Aquest tipus d’esdeveniments solen anar abans de tempestes geomagnètiques més dures que podrien afectar la xarxa elèctrica.
El que avui és una curiositat científica a Tenerife, demà podria ser una apagada digital a mig món. La natura no avisa dues vegades.
Com a consell d’expert, si notes que el teu Wi-Fi es torna inestable sense motiu durant la nit, millor evita fer operacions bancàries crítiques. L’estabilitat de les dades es veu compromesa pel plasma.
És fascinant pensar que, mentre caminem pel carrer, una batalla de partícules està passant a 300 quilòmetres d’altura. Una batalla que uneix les Canàries amb l’Egipte dels faraons.
És una simple casualitat física o estem tornant a descobrir una tecnologia planetària que donàvem per perduda? La resposta està flotant sobre nostre.
Jo em quedaré ben atent al radar per explicar-te qualsevol canvi a la senyal. Perquè en aquest joc d’energia, la informació és el teu únic escut.
Al final, sembla que el cel té molts més secrets dels que ens van explicar a l’escola. No creus que és increïble?