Laura Rindlisbacher, osteoarqueòloga: «L’estatus socioeconòmic decidia qui sobrevivia a la pesta i qui no»

Durant segles ens han explicat que la mort era la “gran igualadora”. Un mite romàntic que assegurava que la pesta negra no distingia entre corones d’or i parracs. Però la ciència acaba de desmantellar aquesta mentida històrica.
Excavacions recents sota l’emblemàtic Stadcasino de Basilea, a Suïssa, han desenterrat una realitat molt més crua. Els esquelets trobats en pous comuns no són només restes òssies; són la prova que el teu compte bancari decidia si sobrevivies o no al bacteri.
La troballa sota el casino
Els arqueòlegs no buscaven una fossa comuna, però es van topar amb 15 individus amuntegats en un curt interval de temps. El que semblava un enterrament precipitat va resultar ser el rastre de l’últim gran brot de pesta a Europa (1665-1670).
Una simple pipa d’argila trobada al costat d’un dels cossos va ser la “clau” del temps. Gràcies al segell del fabricant, els investigadors van poder datar l’enterrament amb una precisió quirúrgica en ple pic epidèmic. Però el que va revelar l’ADN va ser encara més impactant.
En analitzar les dents de les víctimes, el bacteri Yersinia pestis va cridar present. No hi havia dubte: la pesta els havia fulminat.
La “selecció” invisible del bacteri
Qui eren aquestes persones? L’osteoarqueòloga Laura Rindlisbacher ha liderat una anàlisi que posa els pèls de punta. La mitjana d’edat dels fallecuts era de tot just 17,7 anys.
Eren adolescents, però els seus ossos explicaven la història d’ancians. Les restes presentaven patologies associades a treballs físics extrems i repetitius. (Sí, als 17 anys ja estaven físicament destrossats).
Pertanyien als estrats més baixos de la societat. Mentre les elits podien permetre’s el luxe de l’aïllament o la fugida a finques rurals, els més pobres estaven atrapats en una trampa mortal de necessitat laboral i falta de recursos.
L’error fatal de Basilea
La ciutat de Basilea, obsessionada amb el comerç i els diners, va cometre un error que avui ens resulta familiar: es va negar a tancar les seves portes. El flux constant de mercaderies i persones va convertir la ciutat en un cultiu perfecte per al patogen.
Per als treballadors, deixar de treballar no era una opció. Aquesta exposició forçada, sumada a una xarxa de suport social inexistent, els col·locava a la primera línia de foc del bacteri.
La investigació de la Universitat de Basilea demostra que el risc no era biològic, era estructural. La manca d’accés a cures bàsiques i la desnutrició convertien un sistema immunitari jove en un blanc fàcil per a la Yersinia pestis.
Aquesta descoberta al jaciment del Stadtcasino no és només arqueologia; és un mirall de la nostra pròpia història recent. La genètica confirma que, fins i tot davant la pandèmia més letal de la història, l’estatus socioeconòmic va ser el factor que va decidir qui vivia i qui acabava en una fossa sota el terra d’un casino.
Seguirem pensant que la malaltia és democràtica o acceptarem que el codi postal sempre ha pesat més que el codi genètic?