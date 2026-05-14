La Xina activa la turbina eòlica més gran del món i s’adona que altera fins i tot el clima

El cel sobre el Mar de la Xina Oriental ja no és el mateix. El que veus a l’horitzó no és un miratge, és la turbina MySE 18.X-20MW, una bèstia d’acer que ha desafiat les lleis de la física i la logística global.
Fa anys que parlem de transició energètica, però això és una altra lliga. La Xina ha decidit que la mida sí que importa, i molt, quan es tracta de dominar el vent del Pacífic. (Sí, nosaltres també ens preguntem com es manté dempeus davant d’un tifó).
L’escala del monstre que ho canvia tot
Perquè te’n facis una idea, cadascuna de les seves pales mesura el mateix que un camp de futbol professional. Estem davant d’un diàmetre de rotor de 260 metres que, en girar, escombra una superfície equivalent a nou estadis.
El problema no és només la seva mida, sinó la inèrcia brutal que genera. Els meteoròlegs locals han començat a notar una cosa estranya: el flux dels corrents d’aire a baixa altura està canviant el seu patró habitual a prop d’aquestes megaconstruccions.
No és només energia neta; és una alteració física de l’entorn. La turbina és tan potent que una sola rotació genera prou electricitat perquè un cotxe elèctric recorri més de 300 quilòmetres. Una xifra que mareja qualsevol.
Per què això hauria de preocupar la teva butxaca?
Aquí és on l’enginyeria toca terra. La capacitat d’aquesta turbina per generar 80 milions de kWh a l’any redueix dràsticament els costos de producció. La Xina està inundant el mercat amb energia barata mentre la resta del món intenta replicar la seva tecnologia.
Si el cost de l’energia cau al gegant asiàtic, la seva capacitat industrial esdevé imbatible. Estem parlant d’una guerra comercial silenciosa que es lliura a 200 metres d’altura sobre el nivell del mar.
Però hi ha un “però” que els enginyers de Mingyang Smart Energy amb prou feines esmenten en els seus comunicats oficials. L’instal·lació massiva d’aquests dispositius crea un efecte deixant que podria modificar el microclima marí local, afectant les temperatures de l’aigua.
El secret ocult rere la seva instal·lació
Instal·lar aquesta mole no va ser una tasca d’enginyeria comuna. Es va necessitar una flota de vaixells grua que semblen sortits d’una pel·lícula de ciència-ficció. Cada component ha d’encaixar amb una precisió mil·limètrica per evitar vibracions que desintegrarien la torre.
Els materials utilitzats no són acer convencional. S’han emprat compostos de fibra de carboni d’última generació perquè les pales no es dobleguin sota el seu propi pes. És alta tecnologia aeroespacial aplicada a la generació d’electricitat.
L’impacte visual és permanent, però l’impacte estratègic és major. La Xina ja no depèn de patents externes. Ara, ells dicten a quina velocitat ha de girar el món per continuar sent el motor del planeta.
Un futur que gira a tota velocitat
És aquesta la solució definitiva al canvi climàtic o estem creant un nou problema ambiental? La resposta curta és que no tenim temps per esperar als estudis d’impacte a llarg termini.
La urgència per descarbonitzar ha empès la humanitat a construir màquines que abans només existien en els esbossos més bojos de la ciència-ficció. El parc eòlic marí del futur ja és aquí i és més gran del que imaginàvem.
Cal veure si aquesta ambició desmesurada acaba per domar el clima o si, per contra, les turbines gegants acaben sent víctimes dels propis fenòmens extrems que intenten mitigar. De moment, el comptador de llum a la Xina no para de baixar.
Al final, llegir sobre aquestes megaturbines ens fa sentir molt petits, però entendre com afecten la nostra economia és el primer pas per no quedar-nos enrere en la revolució verda que ja està passant.
Estaries disposat a veure un d’aquests gegants des de la teva platja preferida si això signifiqués pagar la meitat en la teva factura mensual?