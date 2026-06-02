La paradoxa del linx ibèric: allà on es reintrodueix augmenta el nombre de conills i ara sabem per què

Imagina que fiques un llop en un corral i, en lloc de desaparèixer les ovelles, en comencen a néixer més que mai. Sembla un xist o un error de càlcul, però és exactament el que està passant als nostres camps amb el linx ibèric.
Durant dècades, el sentit comú ens deia que més depredadors significaven menys preses. Si el linx menja conills, el més lògic és que el conill desaparegui. (Error garrafal, ens hem equivocat de mig a mig).
Un recent estudi ha deixat els científics amb la boca oberta en confirmar la “paradoxa del linx”. Allà on es reintrodueix el felí més amenaçat del món, les poblacions de conills de bosc es disparen.
El guardià invisible de l’equilibri
La clau d’aquest fenomen no està en el que el linx menja, sinó en a qui decideix eliminar del mapa. El linx ibèric és un animal extremadament territorial i no tolera la competència a la seva taula.
Quan un linx arriba a una nova zona, la seva primera missió és expulsar els altres “lladres” de conills. Parlem de les vulpis i les fures de bosc, depredadors generalistes que no donen treva als raserets.
En reduir la presència d’aquests petits carnívors, el linx genera un escut protector. Els conills, tot i que segueixen sent la dieta del linx, pateixen molta menys pressió global i la seva taxa de supervivència es multiplica.
La dada definitiva: A les zones de reintroducció supervisades pel projecte Life+Iberlince, la densitat de conills ha arribat a augmentar fins a un 40% malgrat la presència del gran felí.
La ciència rere el comportament del linx
Els investigadors de la Universitat de Còrdova i el CSIC han monitoritzat durant anys aquests moviments. Han descobert que el linx actua com un gestor de recursos naturals sense saber-ho.
Un linx consumeix aproximadament un conill al dia. Tanmateix, un grup de vulpis en la mateixa zona pot delmar una colònia sencera en qüestió de setmanes a causa de la seva forma de caça menys selectiva.
Aquest control biològic és el que els ecòlegs anomenen cascada tròfica. El linx, en estar a la cúspide de la piràmide a la península, regula tot el que passa per sota d’ell amb una eficàcia quirúrgica.
Beneficis que arriben fins a la teva butxaca
Això no és només una notícia per a amants dels documentals. L’augment de conills gràcies al linx té un impacte directe en l’economia rural i en l’agricultura de les zones adjacents.
En estabilitzar-se les poblacions de preses, es redueixen els danys per plagues descontrolades en certs cultius i es fomenta un turisme ecològic que està revivint pobles gairebé oblidats.
A més, el linx prevé malalties. En caçar preferentment els exemplars més febles o malalts, manté la població de conills amb una salut genètica envejable, frenant brots de mixomatosi.
Consell d’expert: Si veus un linx en llibertat, no intentis apropar-te. El seu valor no és només estètic, és el motor que manté viu l’ecosistema que trepitges.
El futur de la península és clapat
Malgrat aquestes bones notícies, no podem abaixar la guàrdia. El linx segueix necessitant passadissos ecològics segurs per moure’s entre territoris sense acabar sota les rodes d’un cotxe.
La paradoxa del conill demostra que la natura té mecanismes d’autodefensa molt més complexos del que pensem. Reintroduir una espècie no és només “amollar animals”, és reiniciar un sistema operatiu que estava espatllat.
Avui dia, el linx ja no és només aquell animal bonic que sortia als llibres de text com a “a punt d’extingir-se”. És l’arquitecte real del nostre paisatge mediterrani, el que decideix qui viu i qui mor perquè el camp segueixi sent verd.
Qui ens havia de dir que per tenir més conills a la muntanya, el que necessitàvem era amollar el seu major enemic? La natura sempre es guarda un as a la màniga per recordar-nos que, a vegades, restar és la millor manera de sumar.
I tu, has tingut ja la sort de creuar-te amb la mirada d’un linx en llibertat? Si no és així, dona’t pressa, perquè el camp està més viu que mai gràcies a ells.