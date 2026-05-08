Investigadores españoles analitzen l’escudo de la Tierra y descubren por qué la anomalía de l’Atlàntic «vuelven locos» a los ingenieros

Hi ha una cosa invisible que està passant just per sobre dels nostres caps, enmig de la immensitat de l’oceà, i que té el poder real de desestabilitzar la nostra civilització tecnològica en un obrir i tancar d’ulls. No es tracta de l’argument d’una pel·lícula de ciència-ficció, sinó d’una abonyegadura real en l’escut protector de la Terra.
Parlem de l’Anomalia de l’Atlàntic Sud (SAA), una regió on el camp magnètic terrestre s’ha debilitat de manera tan significativa que permet que la radiació còsmica “mossegui” l’atmosfera. (Sí, és com si el paraigua del nostre planeta tingués un forat precisament allà on la pluja és més intensa).
El final d’un misteri que ha durat 68 anys
Des que es va detectar oficialment l’any 1958, coincidint amb l’inici de l’era espacial, ningú havia estat capaç d’explicar amb certesa per què s’havia format ni què la mantenia. Però la incògnita finalment ha estat resolta per un equip d’investigadors espanyols.
La investigació, liderada per Miriam Gómez-Paccard i F. Javier Pavón-Carrasco, ha permès reconstruir l’evolució d’aquest escut protector durant els últims dos mil·lennis. Els resultats, publicats a la prestigiosa revista científica PNAS el passat 4 de maig, canvien tot el que sabíem.
Les dades confirmen que no ens trobem davant d’un esdeveniment modern o purament fortuït. Es tracta d’un procés cíclic que s’origina a l’oceà Índic i que viatja lentament cap a l’oest fins a arribar al continent americà.
L’Anomalia de l’Atlàntic Sud no és un error del sistema, és una estructura recurrent que el nostre planeta repeteix cada pocs segles per dinàmiques profundes al nucli. (Sembla que la Terra té la seva pròpia agenda i nosaltres només hi vivim).
Per què t’hauria d’importar el que passa a milers de quilòmetres?
La resposta curta és que pràcticament tot el nostre estil de vida modern depèn de satèl·lits que, cada dia, han de creuar aquest “vall de la mort” radiològic. Quan l’Estació Espacial Internacional (ISS) transita per aquesta zona, els sistemes electrònics solen patir errors temporals.
Fins i tot els astronautes han reportat experiències inquietants, com centelleigs visuals provocats per l’impacte directe de partícules carregades en les seves retines. (Imagina l’estrès de saber que el teu escut protector té una esquerda just allà dalt).
L’estudi espanyol no s’ha basat només en càlculs teòrics, sinó en el passat real de la Terra. Van analitzar 41 mostres arqueològiques d’argila a Sud-amèrica per determinar la potència del magnetisme en èpoques pretèrites.
Gràcies a aquesta “memòria” de la terra, van descobrir que l’anomalia actual va sorgir poc després de l’any 1100 de la nostra era. Abans d’establir-se a la seva ubicació actual sobre l’Atlàntic, va travessar tot el continent africà.
La “esponja” magnètica que es mou sota els nostres peus
Aquest model geofísic també va detectar un fenomen precursor gairebé idèntic que es va moure entre els anys 1 i 850 d.C. Això suggereix que l’anomalia respon a moviments extremadament profunds en el nucli de la Terra que es manifesten de forma persistent.
Santiago Belda, de la Universitat d’Alacant, afirma que aquest avenç és vital per comprendre l’asimetria entre hemisferis. Històricament, el sud havia estat una zona amb poques dades robustes, cosa que feia de la SAA un fantasma difícil de rastrejar.
La debilitat d’aquest escut permet que les partícules còsmiques d’alta energia penetrin fins a una altitud de només 200 quilòmetres. Això no només posa en risc els aparells que orbiten la Terra, sinó que compromet directament el rendiment del GPS.
En un món cada vegada més hiperconnectat, qualsevol alteració en l’electrònica de navegació pot tenir conseqüències en cadena en les nostres infraestructures crítiques. No és només “soroll” en un satèl·lit, és la seguretat de tota la nostra xarxa electrònica.
Atenció: Tot i la magnitud de l’anomalia, els científics aclareixen que no es preveu una inversió imminent dels pols magnètics. (Pots respirar tranquil, la teva brúixola encara sap on és el nord, almenys de moment).
Estem realment preparats per a un futur sense escut?
Elisa M. Sánchez Moreno, de la Universitat de Burgos, adverteix que aquestes condicions geomagnètiques poden alterar seriosament l’electrònica de navegació. Això afecta les operacions espacials i la vida útil dels dispositius que llancem a l’espai.
Comprendre aquestes fluctuacions no és només una qüestió de curiositat acadèmica; és una necessitat estratègica. Saber d’on ve i cap on va aquest “forat” ens permet dissenyar millor la tecnologia del futur per resistir els embats del cosmos.
Al cap i a la fi, sembla que els secrets més profunds del nostre futur tecnològic no es trobaven a l’espai, sinó enterrats en trossos d’argila de fa mil anys. La ciència espanyola ha demostrat que, de vegades, per mirar cap a les estrelles, primer cal saber llegir el que la terra ens diu des del passat.
Ara que el misteri de l’origen s’ha resolt, la pregunta és si la nostra tecnologia serà prou forta per aguantar el proper cicle magnètic. Estarem atents als propers moviments d’aquesta taca invisible que ens recorda que, a l’espai, res és realment segur.
I tu, havies notat mai alguna fallada estranya al teu GPS durant un viatge o una pèrdua de senyal inexplicable?