Francesc I de França, sobre la mort de Leonardo da Vinci: «Potser no hagis mort entre els braços d’un rei, però sí de manera metafòrica»

A principis de maig de 1519, el món va perdre la seva ment més brillant. Leonardo da Vinci exhalava l’últim sospir al castell de Clos Lucé, però el que va passar en aquell dormitori ha estat objecte d’una de les falsedats més fermoses de la història de l’art.
Durant segles, hem cregut la imatge romàntica: el geni florentí morint als braços del seu protector, el rei Francesc I de França. Tanmateix, els documents reials revelen una realitat diferent, marcada per la distància física però una lleialtat inquebrantable.
La confessió d’un monarca
El propi Francesc I va admetre que la notícia li va arribar amb un pes profund mentre es trobava a Saint-Germain-en-Laye, lluny de la cort d’Amboise. El motiu de la seva absència era vital: el naixement del seu segon fill tot just unes setmanes abans.
“Una història polida però falsa”, va reconèixer el rei sobre el relat dels braços reials. Però lluny de desmentir-la amb fredor, va decidir que aquesta metàfora d’amor i respecte havia de perdurar per honrar l’home que considerava un segon pare.
Leonardo no va arribar a França com un artista més; va arribar com un savi exiliat. Mentre a Itàlia els nous talents com Miquel Àngel o Rafael li robaven el protagonisme, Francesc I li va oferir el que Roma li negava: pau i un retir daurat.
L’últim viatge d’un geni trencat
Amb 64 anys i una salut devastada per una apoplexia que li havia paralitzat el braç dret, Da Vinci va emprendre una missió gairebé impossible: creuar els Alps amb mules i carros. No viatjava sol; portava amb ell els seus tresors més preciats.
Entre els embalums que van creuar les muntanyes s’amagaven tres obres que avui defineixen la nostra cultura: la Santa Anna, el Sant Joan Baptista i, per descomptat, el retrat d’una dama florentina que el món coneixeria com la Mona Lisa.
Dada clau: Leonardo mai va voler desprendre’s de “La Gioconda” en vida. Només quan va sentir la mort a prop, la va vendre a la corona francesa per assegurar la seva posteritat.
Enginyeria, festes i paradisos mecànics
En els seus últims tres anys a Clos Lucé, Leonardo no va pintar grans frescos, però va dissenyar el futur. Francesc I no buscava quadres, buscava la seva ment. Junts conversaven hores sobre anatomia, botànica i espiritualitat.
El geni va transformar la cort francesa en un espectacle sense precedents. La seva obra mestra d’enginyeria social va ser la “Festa del Paradís”, on va desplegar un cel de tela blava amb estrelles daurades i un orb mecànic que s’obria per mostrar l’edèn davant de convidats extasiats.
Aquesta va ser la veritable moneda de canvi: el llustre intel·lectual. Leonardo va donar a França la sofisticació italiana que tant ansiava el monarca i, a canvi, va rebre cures mèdiques i un salari que li va permetre morir sense les urgències de clients tirans.
Un llegat que viu al Louvre
Avui, quan milions de persones fan cua per veure el somriure de la Gioconda, estan veient el resultat d’aquest pacte d’honor entre un rei jove i un ancià savi. Francesc I va complir la seva promesa d’elevar l’esperit de Leonardo a la divinitat.
La frase per a la història: “Potser no hagis mort literalment entre els braços d’un rei, però sí de forma metafòrica”, va sentenciar el monarca al acomiadar el seu amic.
La mort de Leonardo da Vinci no va ser la fi de la seva obra, sinó l’inici de la seva immortalitat francesa. Gràcies al fet que un rei va decidir “mentir” per respecte, el món va entendre que un artista podia ser tan noble com un sobirà.
És la veritat històrica més important que la llegenda quan aquesta última serveix per reconèixer la grandesa d’un geni?