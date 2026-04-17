Els científics no surten de la sorpresa: un estudi confirma que venim d’un «rebot quàntic» i no del Big Bang

Durant dècades, la ciència ha perseguit un fantasma que no emet llum però que manté unit tot el que veiem. La matèria fosca és el trencaclosques més gran de l’espai profund i, fins avui, ningú sabia què era realment.
Imagina que tot el que coneixem sobre l’origen de l’univers fos només la meitat de la història. Un equip d’astrofísics acaba de llançar una bomba teòrica que podria canviar la nostra comprensió de la realitat per sempre.
El secret de les “relíquies” espacials
La clau no està en una partícula invisible, sinó en una cosa molt més massiva i aterridora. Segons una investigació publicada a la prestigiosa revista Physical Review D, la matèria fosca està formada per forats negres que van sobreviure a la destrucció d’un univers previ.
Sí, ho has llegit bé. L’estudi, liderat pel professor Enrique Gaztañaga de la Universitat de Portsmouth, suggereix que el nostre cosmos no va néixer del no-res. Venim d’un “rebot quàntic” que va permetre a certs objectes creuar la frontera del temps.
És crucial entendre que la matèria fosca no és quelcom nou, sinó la suposada runa gravitatòria d’un univers que va existir abans que el nostre i que va col·lapsar sobre si mateix.
Per què el James Webb està veient “punts vermells”?
Aquesta teoria resol de cop un dels problemes que més mal de cap dona a la NASA actualment. El telescopi James Webb ha detectat objectes vermells i massius en l’alba del temps que, simplement, no haurien de ser-hi.
Són forats negres supermassius que van aparèixer massa ràpid per a les lleis de la física estàndard. (Com poden ser tan grans si l’univers tot just acabava de néixer?). La resposta de Gaztañaga és brillant: ja hi eren abans que tot comencés.
Aquests forats negres relíquia van actuar com les “llavors” gravitatòries necessàries perquè les galàxies es formessin a una velocitat rècord. Són la cola que evita que les estrelles surtin disparades al buit absolut.
El model del Rebot Còsmic
Oblida el Big Bang com una explosió única des d’un punt infinitament petit. El model de la cosmologia de rebot planteja que l’univers travessa cicles eterns de contracció i expansió.
En la fase de contracció anterior, les galàxies i estrelles van col·lapsar fins a convertir-se en aquests forats negres. En arribar al punt crític, l’espai va “rebotar” cap enfora, però aquestes entitats compactes van conservar la seva massa i la seva força gravitatòria intactes.
El més fascinant és que aquest enfocament utilitza la Relativitat General d’Einstein per explicar el que abans requeria teories exòtiques. No necessitem partícules fantasmals si tenim restes d’un món passat fent la feina bruta.
Cal destacar que aquests objectes posseeixen exactament les propietats d’absència de llum i massa invisible que els físics fa dècades que busquen sense èxit.
La prova definitiva està en les ones
Com podem estar segurs que no és només una idea boja? La resposta podria estar en les ones gravitatòries. Aquestes vibracions en el teixit de l’espai-temps podrien contenir ecos del que va passar abans del Big Bang.
Si els instruments terrestres detecten senyals d’una fase de contracció prèvia, estaríem davant del descobriment més important de la història de la humanitat. Significaria que el nostre sistema solar és només l’inquilí més recent en una casa molt més antiga del que pensàvem.
Encara queda molt per demostrar i les dades s’han de contrastar amb el fons còsmic de microones. Però, per primera vegada, el misteri de la matèria fosca sembla tenir una explicació que encaixa amb el que veiem a través dels telescopis.
Al cap i a la fi, sembla que som els hereters d’un passat fosc i massiu que encara avui dicta les regles del joc. Saber que el 85% del nostre univers és l’empremta d’un altre que ja va morir ens fa sentir, potser, un poc menys sols en la immensitat.
Estàs preparat per acceptar que vivim sobre les cendres d’un cosmos anterior?