Els científics de Doñana avisen sobre el «control de mesocarnívors»: per què el linx està netejant de gats els pobles

Imagina que surts a passejar pel teu carrer de tota la vida, en un d’aquests pobles tranquils de Toledo, i de sobte et trobes cara a cara amb un fantasma que crèiem gairebé extingit. No és cap pel·lícula, és la realitat que s’ha viscut a Cabañas de Yepes. (I sí, nosaltres també ens quedaríem de pedra en veure un lince ibèric caminant entre cotxes com si fos el rei de l’asfalt).
Però la imatge no és només bucòlica o digna d’un documental de National Geographic. Un vídeo que està cremant les xarxes socials ha obert un debat encès: un lince caçant gats de carrer a plena llum del dia. El que per a molts és un èxit de conservació, per a altres s’ha convertit en un drama veïnal que posa contra les cordes la nova Llei de Benestar Animal.
El superdepredador que no sap de lleis humanes
Anem al gra i sense embuts. El lince no ha entrat als pobles per buscar brega, simplement està seguint el seu instint més pur. Com a superdepredador de l’ecosistema mediterrani, la seva funció biològica és netejar el territori d’altres carnívors que li facin la competència. Per a un lince, un gat domèstic no és una mascota amb nom i collar, és un rival o, pitjor encara, una presa fàcil.
Aquest comportament té un nom tècnic que els científics de l’Estació Biològica de Doñana (CSIC) coneixen de sobres: control de mesocarnívors. En eliminar guineus, genetes i ara gats, el lince redueix la pressió sobre el conill, el seu aliment principal. La paradoxa és total: el lince, en matar altres caçadors, ajuda a que hi hagi més conills. El problema és quan aquesta “neteja” passa a la porta de casa teva.
Hi ha una dada que sovint oblidem i que és vital per entendre el conflicte. El lince de Toledo probablement està vacunat contra la leucèmia felina, però el risc de contagi és bidireccional. Les colònies de gats sense control sanitari són una reserva de malalties que podrien aniquilar poblacions senceres de lince, com ja va estar a punt de passar a Doñana l’any 2007.
L’impacte invisible de les colònies felines
Aquí és on la situació es torna realment tensa. La Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals dona un blindatge especial a les colònies felines. Estableix que els gats tenen dret a quedar-se on s’han assentat. Però, què passa quan aquest lloc és també la zona on caça una espècie protegida? El xoc de trens legislatiu està servit i els ajuntaments no saben cap on mirar.
Molts col·lectius demanen que es capturi el lince per protegir els gats, però això és legalment impossible. El lince ibèric té la màxima protecció i cap administració local pot tocar un animal d’aquest estatus només perquè estigui seguint el seu cicle vital. El debat a Twitter s’ha tornat visceral, però la ciència és molt clara: el lince és la peça que faltava al puzle i ara ha tornat per reclamar el seu lloc.
L’expert Miguel Clavero Pineda i el seu equip adverteixen que la premissa de la qual partim és errònia. No és que el lince estigui envaint el poble, és que els gats no haurien d’estar al carrer. Sabies que, segons estimacions preliminars, els gats domèstics que viuen a l’exterior maten centenars de milions d’animals cada any a Espanya? És una xifra que deixa en ridícul qualsevol altra amenaça per a la fauna petita.
Un problema de salut pública als nostres parcs
Més enllà de la guerra entre espècies, hi ha un factor que ens afecta directament al nostre dia a dia i al nostre butxaca: la salut pública. Els gats que viuen en llibertat pateixen gana i malalties, però també transmeten paràsits com el Toxoplasma gondii, relacionat segons alguns estudis amb trastorns greus de salut mental.
És un tema tabú, però s’ha de dir. Els parcs infantils, especialment els sorrals on juguen els nostres nens, sovint estan contaminats amb ous de Toxocara cati. Els gats tenen el costum d’enterrar els excrements en aquests llocs, convertint les zones de joc en focus potencials d’infeccions. El risc sanitari és real i sovint l’ignorem pel vincle emocional que tenim amb aquests felins.
La solució que proposen biòlegs i veterinaris és impopular però necessària: els gats, millor a casa. Per la seva pròpia seguretat, perquè no acabin sent la preda d’un lince, i per la nostra salut, el model de gats lliures als carrers està caducat. Mantenir els gats en espais tancats o dins de les llars és l’única manera de garantir el benestar animal de debò i la supervivència de la fauna salvatge.
El retorn del rei de la muntanya mediterrània
Malgrat la polèmica, el retorn del lince és un miracle que hauríem de celebrar. Hem passat de tenir només 100 exemplars a superar els 1.600 a tota la Península Ibèrica. Veure’ls a pobles com els de Castella-La Manxa és la prova definitiva que els programes de reintroducció estan funcionant. La natura salvatge està tornant a ocupar espais que li havíem robat.
Aquest èxit ens obliga a un canvi de mentalitat radical. Hem de deixar d’humanitzar la natura i entendre que el lince no és “dolent” per caçar un gat, com tampoc el gat és “dolent” per caçar un ocell. Simplement són animals seguint el seu codi biològic. El que no és natural és que nosaltres mantinguem milers de gats al carrer artificialment mitjançant menjar que algú decideix posar en un punt determinat.
Si vius en una zona de linces i tens gat, el consell dels experts és clar: no el deixis sortir. La seguretat del teu animal depèn de tu, no del lince. La natura no demana permís per tornar, i el lince ha arribat per quedar-se i posar ordre als nostres ecosistemes degradats. Estem preparats per compartir el nostre entorn amb un caçador d’elit que no entén de mascotes?
Aquesta “caça” de gats a Toledo és només la punta de l’iceberg d’un conflicte que anirà a més a mesura que el lince s’expandeixi. La realitat és que el lince ens està fent un favor: ens està recordant que la natura salvatge és poderosa, implacable i absolutament necessària. (I, sincerament, tenir un animal així tan a prop és un privilegi que no ens podem carregar per una visió massa sentimental de la fauna).
Al final, la lliçó és que per protegir el que estimem, de vegades hem de posar límits. El lince ens està obrint els ulls sobre el gran problema dels gats al carrer. Ara la pilota està a la nostra teulada: volem pobles amb biodiversitat real o volem seguir mantenint un model que posa en perill tant els gats com els linces? El temps s’esgota i la natura ja ha triat el seu camí.