El varament de 21 balenes grises durant tres mesos es deu al que està passant al Pol Nord

L’oceà ens està enviant un missatge desesperat. Un que es llegeix en els cossos dels gegants del mar.
En tot just noranta dies, la xifra ha escalat de forma terrorífica. 21 balenes grises han aparegut encallades a les platges de la costa del Pacífic. (Sí, a nosaltres també se’ns encogeix el cor).
Els científics porten setmanes analitzant els cadàvers a la recerca de verins, plàstics o col·lisions navals. No obstant això, la vertadera causa és molt més profunda i alarmant.
La ruta de la fam: el viatge més perillós del món
La balena gris protagonitza una de les migracions més llargues del regne animal. Recorre més de 16.000 quilòmetres anuals des dels santuaris de reproducció a Mèxic fins a les gèlides aigües d’Alasca.
Aquest viatge sempre ha estat un repte físic extrem. Però ara s’ha convertit en una trampa mortal per a l’espècie.
Els biòlegs que examinen els cossos han detectat un patró idèntic en gairebé tots els exemplars. Els animals presenten un estat de desnutrició severa crònic.
Les balenes s’estan quedant sense combustible a meitat de camí. Els seus cossos exhaustos simplement diuen prou i les corrents les arrosseguen irremediablement cap a la sorra.
Aquest fenomen no és un fet aïllat. La comunitat internacional tem que estiguem davant d’un nou “Esdeveniment de Mortalitat Inusual”, similar al que va delmar un terç de la seva població fa uns anys.
El vertader culpable està al Pol Nord
Per què es moren de fam els animals més grans del planeta? Per trobar la resposta hem de viatjar directament al cor de l’Àrtic.
El Pol Nord està patint una metamorfosi radical a causa de l’augment global de les temperatures. El gel marí estacional s’està desgelant a una velocitat que els models matemàtics no podien predir.
Aquest gel no és només aigua congelada. És la llar de l’amfípode, un minúscul crustaci que constitueix l’aliment base i absolut de la balena gris.
Al desaparèixer la plataforma de gel, les algues que nodreixen aquests crustacis desapareixen. L’equació és tan simple com devastadora: sense gel no hi ha algues, sense algues no hi ha crustacis i sense crustacis les balenes moren.
El motor biològic que alimentava milers d’espècies al nord es s’està apagant per complet.
El sandvitx climàtic que atrapa l’espècie
Les dades recopilades per l’Oficina Nacional d’Administració Oceànica i Atmosfèrica són demolidores. Les aigües del mar de Bering han registrat temperatures rècord durant els últims estius.
Aquesta alteració tèrmica no només redueix l’aliment. També modifica els patrons de corrent marins que les balenes utilitzen per orientar-se durant la seva gegantina travessia.
El benefici estrella de protegir aquests cetacis va més enllà de l’amor per la natura. Les balenes grises actuen com a autèntiques enginyeres de l’ecosistema marí.
Al alimentar-se en els fons fangosos, remouen el sediment i ressusciten nutrients essencials per a milers d’altres organismes. La seva desaparició provocaria un efecte dominó de conseqüències imprevisibles en tota la cadena alimentària.
Estem davant d’una extinció inevitable?
Molts es pregunten si aquest succés és reversible o si estem presenciant l’ocàs definitiu dels gegants oceànics.
La capacitat d’adaptació de la balena gris és sorprenent, ja va sobreviure a la caça massiva del segle passat. Però el ritme del canvi actual és massa veloç per a l’evolució genètica.
Els experts recorden que el que els passa a les balenes és només el símptoma visible. L’Àrtic és el termostat de la Terra i si el seu cor falla, la resta del cos planetari col·lapsarà tard o d’hora.
Cada balena gris morta a la platja representa només la punta de l’iceberg. S’estima que per cada exemplar que encalla, al menys quatre més s’enfonsen en l’oceà profund sense deixar rastre.
El temps corre en contra de l’oceà
Les autoritats costaneres ja estan reforçant els protocols de vigilància per retirar els cossos i evitar crisis sanitàries a les platges turístiques.
Mentrestant, els vaixells científics continuen creuant les aigües polars buscant zones on l’aliment encara resisteixi. La solució no passa per rescatar balenes d’una en una, sinó per frenar l’hemorràgia del desgel polar.
La pròxima temporada de migració començarà d’aquí a uns mesos i el panorama al nord no és optimista. Les mirades estan posades en les decisions climàtiques de les grans potències globals.
Resulta irònic que un gegantí mamífer de trenta tones depengui per a la seva supervivència d’un bloc de gel flotant a milers de quilòmetres de distància.
El mar ens està parlant a través dels seus gegants caiguts a la sorra. Serem capaços d’escoltar abans que el silenci sigui absolut?