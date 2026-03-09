Detecten un “làser” gegant a 8.000 milions d’anys llum

L’univers acaba d’enviar-nos un missatge d’una potència inimaginable. Des d’una distància de 8.000 milions d’anys llum, un racó ocult del cosmos ha emès un feix d’energia tan intens que els científics han hagut de buscar un nou nom per classificar-lo.
Tot va ocórrer gràcies a l’observatori MeerKAT, un imponent conjunt de 64 radiotelescopis a Sud-àfrica. Mentre escanejaven el buit, van detectar una emissió brutal procedent del sistema de galàxies HATLAS J142935.3–002836. No és un senyal qualsevol; és, en essència, un làser natural a escala galàctica.
De megamàser a gigamàser: la nova frontera
El que els investigadors han identificat és un hidroxil megamàser. Oblida’t dels làsers de llum visible que fas servir per assenyalar en una presentació; això és una alliberació massiva de microones generada per molècules d’hidroxil atrapades en núvols de gas interestel·lar. El resultat és un feix energètic d’una intensitat que desafia els límits actuals de la física.
La col·lisió violenta entre dues galàxies és la que actua com a motor. En xocar, els núvols de gas es comprimeixen amb una força extrema, excitant les molècules i provocant una reacció en cadena que amplifica la radiació. És tan potent que l’equip científic suggereix que estem davant d’un gigamàser, una categoria teòrica que supera amb escreix el que crèiem possible en l’espai profund.
La “lupa” d’Einstein que ho va fer possible
Com hem pogut detectar una cosa tan increïblement llunyana? La resposta té nom propi: lent gravitatòria. Tal com va predir Albert Einstein fa dècades, la gravetat d’una galàxia situada entre nosaltres i la font ha corbat l’espai-temps.
Aquesta “lupa” natural va amplificar el senyal abans que arribés als nostres receptors, permetent-nos veure un fenomen que, d’una altra manera, hauria romàs invisible per a la tecnologia actual. És un cop de sort còsmic que funciona com un telescopi d’abast infinit.
Què significa aquest descobriment per a nosaltres?
L’astrònom Thato Manamela, de la Universitat de Pretòria, ho té clar: estem veient l’equivalent a un làser que viatja des de l’altre costat de l’univers. Però això no és només un espectacle visual, és una clau mestra.
Aquesta troballa obre la porta a trobar centenars o milers de senyals similars ocults en el cosmos. Estudiar aquests gigamàsers ens permetrà desxifrar, amb una precisió mai vista, com neixen, creixen i xoquen les galàxies. Estem aprenent a llegir l’historial de violència i creació del mateix univers, i això és només el principi d’una nova era en l’observació astronòmica.