Darwin, tenim un problema: aquests crancs han convertit el canibalisme en la principal causa de mort

Imagina que el teu major enemic no és un desconegut, sinó algú de la teva pròpia sang. Per al cranc blau de la Badia de Chesapeake, això no és un malson, és la seva realitat diària.
La ciència acaba de confirmar una dada que ens ha deixat gelats: el canibalisme s’ha convertit en la principal causa de mort per als exemplars joves. (Sí, s’estan menjant entre ells a un ritme que desafia tota lògica evolutiva).
El fosc secret de la Badia de Chesapeake
Durant gairebé quatre dècades, científics del Smithsonian Environmental Research Center han seguit de prop aquesta espècie. El que van trobar a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences és un escenari de terror biològic.
Les dades són demolidores. No estem parlant d’un incident aïllat. Estem davant d’una conducta sistemàtica que posa en perill la supervivència d’un dels crustacis més icònics de l’oceà.
Nota important: L’estudi revela que en certes zones, la probabilitat que una cria sigui devorada per un adult de la seva mateixa espècie és del 80%.
Per què es mengen els seus fills?
Tot comença quan les larves tornen de l’oceà als estuaris. En mesurar tot just dos centímetres, busquen refugi en aigües poc profundes per créixer. Tanmateix, allà els esperen els adults amb una gana voraç.
A diferència d’altres peixos que cacen amb la vista, els crancs adults fan servir una capacitat sensorial superior. Detecten estímuls químics i tàctils tan precisos que cap petit pot amagar-se en el sediment. (Bàsicament, tenen un radar biològic per trobar els seus parents).
Anson Hines, biòleg marí del SERC, és taxatiu: els crancs blaus són profundament caníbals. El més sorprenent és que, després de 37 anys de gravacions amb sonar, amb prou feines es van registrar atacs d’altres espècies. Els peixos simplement passen de llarg; el vertader perill és la pròpia família.
La “zona de mort” dels 40 centímetres
La profunditat és el factor clau que decideix qui viu i qui mor. Els investigadors van descobrir que en canals de més de 40 centímetres de profunditat, la massacre és gairebé total.
Per contra, aquells que aconsegueixen mantenir-se a la vora, en aigües extremadament somes, redueixen el seu risc de mortalitat al 30%. La riba és el seu únic santuari real davant la voracitat dels més grans.
Però aquí és on entrem nosaltres, i no precisament per bé. La construcció de murs marins i esculleres està destruint aquests refugis naturals. En endurir les costes, eliminem l’únic lloc on els joves poden escapar de les pinces dels seus congèneres.
Un futur marcat per la pesca i la gana
Aquest fenomen no és només una curiositat biològica. Si el canibalisme elimina el 80% de les noves generacions i a això li sumem la pressió de la pesca comercial, l’equilibri es trenca.
Entendre aquest comportament és imprescindible per a dissenyar noves lleis de pesca que realment funcionin. Sense cries que sobrevisquin als seus pares, no hi haurà captures en el futur.
Protegir la vegetació costanera i els marges naturals de la badia és ara una missió d’urgència. No es tracta només de salvar un animal, sinó d’evitar que una espècie col·lapsi per la seva pròpia naturalesa autodestructiva.
És una lliçó fascinant i aterridora de la natura. De vegades, el repte més gran per sobreviure no és l’entorn ni el clima, sinó superar la gana dels que són iguals que tu.
Aconseguirà el cranc blau frenar aquest impuls o estem davant del principi de la seva fi?