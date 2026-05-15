Científics detecten com l’Àfrica es divideix: l’escorça s’ha trencat i brollen fluids del mantell mentre neix una nova placa tectònica

El terra que trepitgem ja no és tan sòlid com ens havien explicat a l’escola. La escorça terrestre s’ha trencat literalment sota el continent africà i el que hi ha a sota està començant a sortir.
No es tracta d’una esquerda qualsevol que es pugui tapar amb ciment. (Sí, nosaltres també ens hem quedat de pedra en veure les dades de l’estudi que ho confirma).
L’hemorràgia geològica del sud de l’Àfrica
Un equip de geòlegs acaba de documentar que fluids del mantell estan assolint la superfície en zones on l’escorça s’ha aprimat fins al punt de ruptura. El planeta està expulsant el seu contingut intern.
Aquest fenomen està passant exactament sota el sud de l’Àfrica. La pressió és tan brutal que el material que normalment està atrapat a centenars de quilòmetres ara es filtra cap a l’exterior.
El que estem presenciant és el naixement d’una nova placa tectònica. Un procés que sol durar milions d’anys però que ara mostra signes d’una activitat inusualment accelerada.
L’estudi revela que aquesta ruptura no és superficial. És una ferida profunda que connecta directament amb les capes més calentes i inestables del nostre planeta.
DADA DEFINITIVA: L’escorça terrestre en aquesta regió ha perdut la seva integritat estructural, permetent que l’heli i altres fluids del mantell siguin detectats en fonts termals i falles.
Per què aquest trencament afecta el teu futur?
Potser penses que l’Àfrica queda lluny, però aquest trencament modifica el camp gravitatori i la distribució de les tensions tectòniques a tot el globus. Res és aïllat en geologia.
La formació d’una nova placa significa que el continent africà s’està dividint en dos. En el futur, un nou oceà inundarà el que avui són valls i ciutats.
Aquest procés allibera una quantitat d’energia silent però constant. Els geòlegs adverteixen que aquests fluids actuen com a lubricants, facilitant terratrèmols on abans no n’hi havia.
L’aparició de magma i fluids profunds canvia completament la composició química de les aigües subterrànies de la regió. És un canvi d’ecosistema a escala massiva.
El secret que amagaven les profunditats africanes
La investigació ha utilitzat sensors de gasos nobles per confirmar l’origen del material. Han trobat Heli-3, un isòtop que és pràcticament la “signatura” del mantell primitiu de la Terra.
Aquest fluid no hauria de ser aquí. La seva presència és la prova irrefutable que l’escorça ha fallat com a barrera protectora en aquest punt específic del mapa.
El responsable és una ploma mantèl·lica, una mena de bufador gegant de calor que està fonent el continent des de sota. És una força de la natura contra la qual no podem fer res.
Aquesta “bombolla” de calor està estirant la pell de la Terra fins que ha petat. El resultat és una xarxa de falles geològiques que creixen cada dia.
L’enginyeria d’un món que s’esquerda
Els científics de la Universitat de Tulane han liderat aquest anàlisi que reescriu els manuals de geodinàmica. Han descobert que l’escorça no es trenca de forma uniforme, sinó que es “desfà”.
Aquest descobriment explica per què el Rift Africà és un laboratori vivent. Però el que és nou és la detecció d’aquests fluids tan al sud, on es pensava que la placa era estable.
Estem aprenent que les plaques tectòniques no són peces de trencaclosques rígides, sinó més aviat com una capa de cera calenta que es pot estirar i trencar en qualsevol moment.
L’impacte econòmic serà brutal a llarg termini. La mineria i la recerca de recursos canviaran perquè els minerals que abans eren inaccessibles ara estan sent empesos cap amunt.
ADVERTÈNCIA: La velocitat a la qual els fluids estan assolint la superfície suggereix que la fragmentació del continent és irreversible i més ràpida del previst originalment.
El compte enrere per a un nou mapa mundial
No passaran milers d’anys per veure canvis. Ja s’estan registrant moviments de centímetres per any, una velocitat vertiginosa en termes geològics que ja afecta infraestructures.
Les grans esquerdes que apareixen a les carreteres d’alguns països africans no són per la pluja. Són el símptoma visible d’una Terra que s’està reconfigurant.
Aquest descobriment ens obliga a replantejar-nos la seguretat sísmica de regions que es consideraven “mortes” geològicament. El monstre s’ha despertat.
La comunitat internacional ja està enviant més equips de mesura per monitoritzar la temperatura del subsol. La por és que la sortida de fluids precedeixi una activitat volcànica massiva.
Ens trobem davant de l’esdeveniment geològic més important del segle. Un canvi que ens recorda que vivim sobre un organisme viu i violent.
Creies que el mapa mundi era definitiu? La natura acaba de dir que només és un esborrany.
Potser és el moment de començar a mirar el terra amb una mica més de respecte, no creus?