Científics descobreixen com els trets dels antics simis van donar forma al canell i la mà humans actuals

Cada vegada que sostens el telèfon mòbil per llegir aquesta pantalla estàs utilitzant una tecnologia biològica perfecta. (Sí, nosaltres també donem per fet el miracle de moure les mans cada dia).
Fer clic en un ratolí, llançar una pedra o simplement girar la clau de casa requereix una flexibilitat sorprenent. Durant dècades, la ciència s’ha fet la mateixa pregunta incòmoda sense trobar una resposta clara.
L’enigma de la flexibilitat humana
Els ximpanzés i els goril·les són infinitament més forts que nosaltres, però caminen recolzant els nudillos. Les seves extremitats davanteres estan dissenyades per suportar grans pesos, sacrificant per complet la mobilitat fina.
Si els nostres ancestres compartien arbre genealògic amb ells, ¿en quin moment exacte ens vam separar per poder pintar, escriure o manipular eines con precisió mil·limètrica?
Un equip internacional de paleoantropòlegs acaba de resoldre el misteri analitzant l’estructura òssia de fòssils humans primitius. La resposta estava oculta en un petit os del canell que ha canviat les regles de l’antropologia.
Parlem de l’os escafoide-central, una peça anatòmica que en la majoria dels primats està completament fusionada. En els éssers humans moderns, aquest bloc es va separar de forma definitiva durant el procés evolutiu.
La fusió d’aquests ossos proporciona una estabilitat brutal per enfilar-se, però impedeix el gir lliure de l’articulació. La separació d’aquest complex ossi va ser el vertader motor que va permetre el naixement de la tecnologia humana.
L’herència dels grans simis
La investigació publicada recentment demostra que els primers homínids encara conservaven una configuració anatòmica molt similar a la de l’estructura dels goril·les actuals. El canvi no va passar de la nit al dia en els nostres avantpassats.
Les pressions ambientals van obligar a certes poblacions a baixar dels arbres i començar a explorar la sabana oberta. En aquest nou entorn, la força bruta per penjar-se de les branques va deixar de ser un avantatge de supervivència primari.
L’estudi anatòmic detallat revela que la pèrdua de la fusió òssia va augmentar la capacitat de extensió i flexió de la mà en més d’un trenta per cent. Aquells que naixien amb aquesta mutació adaptativa tenien més facilitat per fabricar armes.
Les dades morfològiques indiquen que aquesta transició va lliberar els lligaments principals, permetent que l’articulació absorbís els impactes de forma totalment diferent a com ho fa un ximpanzé.
El sàndwitx evolutiu que ens va fer humans
Els laboratoris d’anatomia comparada de la Universitat de Missouri han liderat aquest anàlisi crític de l’evolució. Els investigadors van utilitzar escàners en tres dimensions d’alta resolució per comparar restes fòssils de fa milions d’anys.
Les mesures làser confirmen que la separació de l’os central es va estabilitzar en el gènere Homo molt abans del que afirmaven les teories clàssiques. Les dates estimades retarden aquesta fita biològica clau.
El benefici immediat per a aquells humans primitius va ser la capacitat de llançar objectes amb punteria i velocitat mortals. La caça a distància va canviar el menú de la nostra espècie, permetent un desenvolupament cerebral sense precedents gràcies a l’accés a proteïnes d’alta qualitat.
Aquest disseny és tan summament eficient que ha romàs pràcticament inalterat en el nostre cos durant els últims dos-cents mil anys d’història.
¿Per què et segueix fent mal el canell a l’oficina?
Aquest meravellós avantatge evolutiu té un preu molt alt que paguem tots els dies en la vida moderna. El nostre canell es va dissenyar per llançar llances a la selva, no per passar vuit hores recolzada en un teclat ergonòmic.
La tremenda mobilitat de l’articulació la converteix també en una de les zones més inestables i fràgils de tot l’esquelet humà. Les lesions de lligaments i el famós síndrome del túnel carpià són el peatge directe de la nostra llibertat de moviment.
El sedentarisme digital està forçant una estructura anatòmica que va necessitar milions d’anys de selecció natural per perfeccionar-se en entorns hostils.
Els fisioterapeutes recorden que els micromoviments repetitius que fem amb el ratolí de l’ordinador provoquen un desgast que no existeix en cap altre animal del planeta.
Un disseny perfecte que no canviarà
No esperis que el cos humà evolucioni a curt termini per adaptar-se a les pantalles tàctils o als comandaments de les videoconsoles. La selecció natural opera en escales de temps que escapen a la velocitat de la tecnologia humana.
Els científics insisteixen que la morfologia actual de la mà és el límit físic de l’enginyeria biològica per a un mamífer de la nostra mida.
Els qui aprenguin a cuidar la seva postura i entenguin les limitacions del seu propi cos evitaran visites cròniques al quiròfan durant la seva maduresa laboral.
La pròxima vegada que agafis una tassa de cafè o llancis una pilota, recorda que estàs executant un moviment prohibit per a la resta dels animals del planeta. ¿Vàs a seguir maltractant l’articulació que et va convertir en un ésser humà?