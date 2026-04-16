Ciència al Canadà: troben pedres amb 4.300 milions d’anys d’història que canvien el que sabem del planeta

La Terra té uns 4.500 milions d’anys, i trobar restes del seu primeríssim “infància” és gairebé un miracle geològic. Ara, un grup de científics ha localitzat al Quebec, Canadà, unes roques que tenen la increïble edat de 4.300 milions d’anys. (Sí, parlem d’un temps en què la Terra encara estava calenta i acabada de formar, un escenari que fins fa poc crèiem impossible de rastrejar).
Aquestes formacions, conegudes com el cinturó supracortical de Nuvvuagittuq, no són només pedres velles. Són autèntiques càpsules del temps que conserven la signatura química d’un planeta que estava començant a consolidar la seva escorça. El que s’ha trobat al seu interior està fent que els geòlegs s’agafin fort a la cadira: pistes sobre l’existència d’aigua líquida i, potser, de vida primigènia.
L’enigma de la vida al món “Hadeà”
Fins fa poc, la comunitat científica pensava que durant l’Eó Hadeà la Terra era una bola de foc inhabitable. Tanmateix, aquestes roques canadenques contenen unes estructures de ferro i sílice que s’assemblen molt a les que produeixen els microbis a prop de les fonts hidrotermals actuals.
Si es confirma que aquestes marques són d’origen biològic, la història de la biologia faria un salt gegant cap enrere. Significaria que la vida no va trigar milers de milions d’anys a aparèixer, sinó que va sorgir de forma immediata, pràcticament tan bon punt el planeta es va refredar una mica. És l’estalvi de temps evolutiu més gran mai documentat.
Dada clau: Aquestes roques es van formar només 250 milions d’anys després del naixement de la Terra. En termes geològics, això és l’equivalent a les primeres hores de vida d’un nadó.
Aigua líquida: El bressol del sistema solar
Perquè aquestes roques siguin tal com les veiem avui, van haver d’estar en contacte amb aigua líquida. Això desmunta la teoria d’un món sec i estèril durant els seus primers segles. La presència d’oceans tan aviat suggereix que la Terra va ser un lloc hospitalari molt abans del que ens havien explicat als llibres de text.
Aquesta descoberta és el complement imprescindible per entendre no només el nostre passat, sinó on podríem trobar vida a l’espai. Si la vida va sorgir tan ràpid a la Terra en condicions tan extremes, les probabilitats que hagi passat en altres planetes o llunes (com Europa o Encèlad) es disparen exponencialment.
Consell d’or: No miris aquestes troballes com a simples dades de museu. Són la prova que el nostre planeta és molt més resilient i precoç del que imaginàvem. La geologia ens ensenya que la vida s’obre camí fins i tot en l’infern més primigeni.
Reescrivint el nostre passat comú
Invertir esforços en l’estudi d’aquests minerals del Canadà és, en realitat, una inversió en la comprensió de la nostra identitat com a espècie i com a planeta. Ens obliga a mirar enrere amb una nova perspectiva: no som el resultat d’un procés lent i agònic, sinó d’una explosió de vitalitat que podria haver començat gairebé al mateix temps que la gravetat ens donava forma.
Sabies que determinar l’edat exacta d’aquestes roques és un repte tècnic majúscul? S’utilitzen isòtops rars que funcionen com rellotges atòmics que han estat bategant durant mil·lennis.
Demà, quan miris al terra, recorda que sota els teus peus hi ha històries que encara no s’han explicat. El Canadà ens ha donat una pàgina nova del llibre de la Terra, i tot just estem començant a desxifrar-ne la primera frase. Estàs preparada per acceptar que potser no som tan “recents” com ens pensàvem?