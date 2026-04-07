Chris Zuo, l’estudiant que es va tancar amb 100 mosquits per la ciència: «Es comportaven com a robots»

Imagina tancar la porta i quedar-te a soles en una habitació amb 100 mosquits famolencs. La majoria de nosaltres sortiria corrent, però per a Chris Zuo, això no va ser un malson, sinó la seva jornada laboral.
Aquest estudiant del MIT va decidir convertir-se en esquer voluntari per una raó que ens afecta a tots. Volia saber, d’una vegada per totes, què és el que fa que aquests insectes decideixin que tu —i no la persona del costat— ets el banquet perfecte.
La “regla del bar”: per què t’elegeixen a tu
Els científics del MIT i de l’Institut Tecnològic de Geòrgia han trencat un mite. Sempre havíem pensat que els mosquits actuen en eixam, com una unitat coordinada que ens pilla en grup. Estàvem equivocats.
Després d’analitzar 20 milions de registres captats amb càmeres infraroges 3D, l’equip va descobrir que els mosquits són individualistes radicals. No se segueixen entre ells; simplement responen als mateixos estímuls de manera aïllada.
Els experts ho comparen amb un bar ple de gent. Els clients no hi entren perquè vegin altres entrar-hi, sinó perquè tots busquen el mateix: la música, la beguda i l’ambient. En el cas del mosquit Aedes aegypti, la seva “música” preferida és una barreja letal que tu emets sense adonar-te’n.
Diòxid de carboni i silueta: la combinació fatal
L’experiment va revelar que el mosquit funciona com un algoritme de precisió. Si només detecten la teva silueta visual, es limiten a fer passades ràpides i fugaces. Són simples curiosos que no acaben de decidir-se a atacar.
Tot i això, tot canvia quan entra en joc el diòxid de carboni que exhales en respirar. En aquest moment, l’insecte activa un “mode robòtic” de rastreig. El seu vol es torna pausat, precís i letalment eficient sobre la font d’emissió.
Quan la teva respiració coincideix amb la teva posició física, el mosquit deixa de dubtar. Comença a orbitar la seva presa com si fos un tauró a l’oceà, esperant el moment exacte per a l’aterratge i la picada definitiva.
La clau per no tornar a patir picades
Per a què serveix que un estudiant hagi patit múltiples picades en nom de la ciència? La resposta està en l’estalvi i la salut pública. Gràcies a aquest model matemàtic, ara sabem exactament com enganyar-los.
La indústria ja està dissenyant una nova generació de trampes de succió. No seran simples llums o ventiladors; utilitzaran emissions intermitents de CO2 per imitar la respiració humana i “hackejar” els sensors biològics de l’insecte.
La dada és escalofriant: aquests animals maten més de 700.000 persones a l’any segons l’OMS. Entendre les seves regles de navegació no és només curiositat, és una qüestió de supervivència global per reduir la transmissió de malalties com el dengue o el zika.
L’estudi confirma una dada clau: el mosquit sap cap a on et mouràs abans que tu mateix ho facis. Són màquines biològiques programades per rastrejar gas i calor amb una precisió que fa por.
Un sacrifici que salva vides
Chris Zuo, després de sortir de la cabina, va ser molt clar: els mosquits actuen com a robots biològics. Només calia entendre les seves línies de codi per saber com aturar-los de manera definitiva i eficaç.
Aquesta investigació obre la porta perquè, en un futur proper, puguem anar de càmping o dormir amb la finestra oberta sense por a despertar amb la pell plena de faves. (Sí, nosaltres també estem desitjant que aquestes trampes arribin a les botigues).
Saber que no ets la víctima d’una conspiració organitzada, sinó simplement el client més atractiu del seu particular “bar”, potser no alleuja la picor, però ajuda a guanyar la guerra contra ells.
T’hauries ficat tu en aquesta cabina pel bé de la humanitat o prefereixes seguir confiant en l’esprai de tota la vida?