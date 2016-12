El vi ranci català és protagonista de la revista britànica «World of Fine Wine»

L’últim número de la revista britànica World of Fine Wine ha volgut donar protagonisme a un quasi desconegut al món anglosaxó: el vi ranci català. Aquesta revista especialitzada en vins, entre les més respectades del món, té una periodicitat trimestral i es presenta en format gairebé de llibre, amb articles extensos i en profunditat.

Al seu número de desembre, el periodista californià resident a Catalunya, Miquel Hudin, apropa aquest tipus de vi generós tradicional de poca producció a una audiència internacional. Titulat "La delicadesa del vi ranci”, l’article fa un recorregut per la història d’un dels vins rancis més reconeguts de Catalunya, el Ca les Viudes del Priorat, que va saltar a la fama quan la publicació de Rober Parker, The Wine Advocate, va atorgar-li els cobejats 100 punts l’any 2014 per una ampolla produïda sota la marca Arrels del Priorat, un projecte de recuperació del patrimoni vinícola del vi ranci al Priorat fruit de la col·laboració de René Barbier i Jaume Balaguer a Gratallops.

Fins fa poc considerat com a una beguda rústica de caire familiar, en els darrers anys ha experimentat una renaixença degut a la nova onada d’interés per part dels experts que s’han adonat de la seva gran expressivitat i complexitat. Miquel Hudin, un gran apreciador dels rancis, descriu a l’article alguns dels productors "nous" de vi ranci, com ara Vall Llach i Mas Martinet, entre d’altres. Malgrat els 100 punts Parker de fa dos anys, Hudin recalca que aquest no ha estat el motiu de la decisió d’aquests productors de tornar a elaborar vi ranci, ja que es necessiten anys i sovint dècades per tal d’arribar al producte acabat i per tant els motius reals van més enllà de les modes.

El número 54 de la revista, de 220 pàgines, està disponible a la botiga online de la publicació.