Cava Les Tres Naus Reserva 2012: fet a la cooperativa dels millors

Cellers Domenys

DO Cava

Preu aproximat 7€

www.cellersdomenys.com

No hi ha cap dubte que els Cellers Domenys són una de les cooperatives més influents del panorama català del moment. En la recent edició dels Premis Vinari 2016 s’enduien, entre múltiples aplaudiments i felicitacions, un dels Vinaris d’Or reservats als millors escumosos per al cava Tres Naus Reserva Brut Nature 2012. Un cava que ja acumula altres reconeixements i que per davant de molts altres, té una relació qualitat-preu excepcional!

Caldria destacar la història i el treball constant d’aquesta cooperativa des de principis del segle XX. Un somni que ara compleix 100 anys, on més de 500 socis conreen unes 2.500 hectàrees de vinya i olivera amb il·lusió i uns valors compartits de cooperació, participació, innovació i compromís per l’entorn. Cellers Domenys, però, ha liderat una intensa etapa de fusions en l’últim decenni. Actualment, són set cooperatives adherides: la de Banyeres del Penedès i La Bisbal del Penedès, Rocafort de Queralt, Blancafort, Rodonyà ,Pira, a més de la de Sant Jaume dels Domenys. Tres ubicacions al Baix Penedès, tres a La Conca de Barberà i una a l’Alt Camp. Una unió que requereix de sòlides estructures organitzatives per optimitzar esforços, crear sinergies i gestionar les collites d’aquests mig miler de socis!

Un cava que neix d'una catedral

Malgrat que el celler principal de l’entitat està ubicat a Sant Jaume dels Domenys, per assolir la important capacitat productiva dels socis del Penedès, el cava vencedor dels Premis Vinari neix a la catedral del vi de Rocafort de Queralt, a Tarragona. És una de les obres construïda per Cèsar Martinell, deixeble d’Antoni Gaudí, datada de l’any 1918.

El millor de les històriques cooperatives catalanes és que els socis viticultors mantenen els coneixements dels seus avantpassats i les terres que cultiven tenen unes edats molt apreciades per oferir vins i escumosos de gran qualitat. Les vinyes dels pagesos socis neixen a mig camí de la costa i del prelitoral català i s’estenen fins a les comarques d’interior del Camp de Tarragona. A la zona del Penedès, els ceps es troben envoltats per la Serra del Montmell, en els terrenys més planers i a escassos quilòmetres del Mediterrani, on reposen amb un clima de temperatures suaus. A La Conca de Barberà, la cosa canvia: els relleus són més irregulars i hi ha forts contrastos. Les vinyes s'estenen a mig camí de les Serres del Tallat i de Queralt, en terres més compactes i profunds, de textura franc-argilosa. El clima és de contrast, mediterrani-continental, d’hiverns freds i estius càlids.

La fórmula de l’èxit: xarel·lo del Penedès, macabeu i parellada, de la Conca

I un cava del nivell de Les Tres Naus ofereix el millor de cada terrer i de l’esperit cooperativista, combinant el macabeu i la parellada de la Conca de Barberà amb els xarel·los del Penedès.

Des de la cooperativa que dirigeix Ciriac Carbó, expliquen que l'elaboren seguint el mètode tradicional, igual que a Champagne, amb una criança llarga de fins a 30 mesos en ampolla. Comenta que tot en aquest cava és especial: “és un cava que es mima des de les vinyes. Es fa una selecció dels millors raïms per assegurar una bona evolució en ampolla durant els mesos de criança i, sobretot, destaca per la seva part fresca i vibrant que li aporten els raïms de la Conca de Barberà”. És un Brut Nature, així que no se li afegeix cap tipus de licor d’expedició ni sucres.

El jurat dels Premis Vinari va quedar molt impressionats a l’hora de valorar-lo en el tast a cegues tant en les fases preliminars com a la final. I és que és un cava amb un conjunt esplèndid: de color daurat, mostra una fusió perfecta entre fragància i sabors, amb una bombolla cremosa, delicada i un punt cruixent deliciós.

Les primeres sensacions afruitades recorden a les llimones, les pomes i l’herba fresca, amb matisos de la llarga criança, amb notes subtils de pa i cedre. A la boca és súper fresc i ben acompanyat de la seva escuma. Un cava per gaudir-lo gastronòmicament, ja que la seva frescor i finor el fan perfecte per a qualsevol moment. Així que no cal reservar els escumosos per a la part final dels àpats, per les postres! Ara que s’acosten festes podeu servir-lo ben fresquet a l’arribada dels vostres convidats juntament amb algun dels aperitius de sabors intensos a mar, de formatges, patés... La seva alegria us ajudarà a obrir conversa.