La DO Terra Alta aposta per sumar-se a actes culturals a Barcelona

La Denominació d’Origen Terra Alta participa aquest dimarts a la gala de lliurament dels guardons de la segona edició del Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació, uns premis que van néixer amb la voluntat de reconèixer i estimular la pràctica del periodisme d’investigació.

Durant la gala, que se celebrarà al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona a les 20h, es farà entrega del premi al millor reportatge inèdit i al millor reportatge ja publicat, i es podrà gaudir també de l’actuació de la companyia teatral La Moribunda i la música del cantautor Joan Colomo.

L’acte, que pretén ser un punt de trobada per als periodistes catalans i un marc per a la reflexió sobre el periodisme d’investigació i la situació que viu la professió avui en dia, finalitzarà amb una copa de vi, cortesia de la DO Terra Alta, que aposta un cop més per anar de la mà d’activitats culturals a la ciutat de Barcelona.