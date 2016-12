El «100x100 Garnatxa Blanca» guanya l'Envinat de l'Any 2016

La junta de l'Associació Molinenca de Tast concedit el premi Envinat de l'Any 2016 a la DO Terra Alta pel seu lema "100x100 Garnatxa Blanca" en reconeixement a la seva aposta per l’autenticitat, la singularitat i l'excel·lent qualitat d’aquesta varietat.

L'acte de lliurament, que s'ha fet coincidir amb els actes de celebració del vuitè aniversari de l’Associació, ha compartit protagonisme amb conferències i tast de diversos vins en una jornada celebrada a la Federació Obrera de Molins de Reis.

La conferència, a càrrec de Sergi Montalà, sommelier del Comitè de Tast del Consell Regulador DO -que per cert fou qui recolliria el premi-, es va centrar en la garnatxa blanca i la Terra Alta. D'altra banda, Jordi Masdeu, del Cellers Molí dels Capellans (DO Conca Barberà) i Mas la Mola (DOQ priorat), van assistir-hi per a presentar els seus vins i la jornada festiva acabaria amb un tast de vins i pica-pica per a tots els socis de l'entitat.

L'Associació Molinenca de Tast és un entitat sense afany de lucre que té com a objectius la formació i informació sobre la cultura gastronòmica i del vi, amb dedicació especial als productes catalans. Seguint aquest objectiu, l'any 2012 van crear el premi "Envinat de l'Any" en reconeixement a la feina de persones i/o entitats destacades en la cultura gastronòmica i del vi de CAtalunya. Fins a dia d'avui, els guardonats han estat:

2012: Joan Nebot

2013: DO Montsant

2014: Terra de Garnatxes

2015: Recaredo

2016: DO Terra Alta (100x100 Garnatxa Blanca)