Juvé & Camps Reserva de la Familia 2013: Un clàssic cada cop més popular

Juvé & Camps Reserva de la Familia 2013

DO Cava

Etiquetat en català

PVP. Aprox. 16 €

Juvé & Camps, un celler que al seu president, Joan Juvé, agrada definir com "el més grans d'entre els petits" elabora, de ben segur, els caves més coneguts entre els de prestigi. I no és per casualitat: només elaboren escumosos de la categoria Gran Reserva, els que tenen més de 30 mesos de criança en ampolla; i a més a més, n'elaboren uns 2,8 milions d'ampolles de cada collita, un 40% del total de 4,5 milions de caves gran reserva que surten a la venda cada any.

D'entre els seus productes, el més conegut és el Reserva de la Familia, que tot i el pas dels anys, segueix mantenint una aureola de prestigi que el situa pel damunt de la majoria de marques, fins i tot d'alguns cellers més petits i de produccions molt més limitades. Ara bé, és cert que des de fa anys es va sentint dir, cada cop més, la frase: "El Reserva de la Familia ja no és el que era” o bé: “Ja no és tan bo com abans, quan se'n feien menys ampolles".

El cert és que és molt difícil comparar etiquetes concretes de vins i caves amb les seves pròpies anyades anteriors, perquè o be te'n refies de la memòria de tastador o bé, si compares una ampolla actual amb una de fa uns anys, siguin dos, deu o quinze, l'ampolla més vella sempre tindrà al damunt aquests dos, deu o quinze anys de més que l'hauran modificat, sigui per bé, per dolent, o simplement, per diferent.

L’anyada del Reserva de la Familia que hi ha ara al mercat, la del 2013, s'elabora amb un cupatge de macabeu, xarel·lo, parellada i chardonnay, procedents de les vinyes d'Espiells, Mediona i la Cuscona, totes pròpies del celler, i té una criança en ampolla de més de trenta mesos.

El color és groc llimona intens, de reflex més aviat verd que no pas daurat. L'escuma és densa, allò que se'n diu "cremosa", de bombolla molt petita, i dura una bona estona a la copa sense esbravar-se. Malgrat la llarga estada a l'ampolla, les aromes dominants són les de fruita més que no pas les de la criança, amb poma ni verda ni madura, albercoc i notes de fonoll. A la boca és fresc i dens, estructurat, gens assecant ni amb excés d'acidesa, més aviat de tacte un punt llaminer malgrat la total sequedat pel que fa al sucre. És aleshores, un cop a arriba al paladar que s'obren pas les aromes de criança, de pa torrat i mantega calenta, sempre amb finor i equilibri.

El tast d'aquesta última anyada, sense poder-la comparar amb altres d'anteriors excepte en el record, fa pensar que difícilment ha caigut la qualitat d'aquest cava emblemàtic, perquè se segueix mantenint en un nivell molt alt. I que en tot cas si la frase abans esmentada té cap sentit, més aviat està en que en aquestes últimes dècades, mentre que Juvé & Camps ha mantingut el nivell en aquest seu producte estrella, el que ha passat és que altres cellers han tret al mercat caves de nivell similar. Ara bé, si fa uns anys el Reserva de la Familia era un cava elitista, ara, amb un PVP al voltant dels 16 euros, comença a resultar fins i tot econòmic comparat amb els seus nous rivals de qualitat similar, que s'enfilen cap als 20.