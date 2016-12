Produccions al marge: com conjugar les arts escèniques i el vi

Dos amants i especialistes de les arts escèniques van descobrir que un local que es posava a la venda. Era com una mena de somni. Un espai on s’hi podien fer moltes coses, on podrien fer realitat els seus projectes. El local estava fora del seu abast però els projectes no i per això van decidir treballar sense espai. iI de la intenció a la realitat.

En Dani Saéz, l’Anna Cuscó i més endavant s’hi ha afegit Núria Escofet han muntat Produccions al Marge.

Dani Sáez, ve de la gestió cultural. Ha estat 12 anys al sector públic i s’ha responsabilitzat de la revitalització d’un teatre antic de 1887 i de la posada en marxa d’un auditori nou, de nova creació. Des de zero.

Anna Cuscó, és filla d’una ballarina i coreògrafa. Ella és escultora, però sempre ha estat lligadav a les arts escèniques com cap tècnic de girres d’espectacles amb La Cubana i amb La Perla 29, o com a professora a l’Institut del teatre.

Els dos van detectar que el seu àmbit natural d’actuació era el gran Penedès i que per tant es corresponia amb la Denominació d’Origen Penedès. Vinculats al vi de forma inevitable perquè un és de Sant Sadurní i l’altra de Vilafranca, van pensar que combinar aquestes dues arts havia de ser el seu camí.

Així les coses, el passat mes de juliol es van presentar en societat. La primera activitat va ser un sopar conert del grup "Els Cohen" a la cava Maria Casanovas. L'espectacle de textos i cançons de Leonard Cohen va atraure a 90 persones.

A partir d’aquí s’han mogut molt. Han descobert que els cellers són espais singulars des del punt de vista arquitectònic que els permeten desenvolupar tota una sèrie d’espectacles fins ara pràcticament inèdits en aquest sector.

Dani Sáez i Anna Cuscó, de Produccions al Marge, en un moment de l'entrevista

Creuen fermament que l’atractiu del vi com a reclam turístic, ho pot ser encara més si eixampla l’oferta de les seves activitats.

Dani Sáez, recorda que el Penedès rep cada any 500.000 enoturistes Aquest és una món emergent, però la majoria de visites són només d’un dia. “Volem incrementar aquest atractiu del nostre territori oferint alguna cosa més, però reiem que aquests tipus d’espectacles poden contribuir, per exemple, a incrementar les pernoctacions al Penedès”.

De la seva banda, Anna Cuscó, apunta que “una oferta diferent als tastos i visites als cellers, també contribueix a atraure un públic més joves, un target al que el món del vi està molt interessat en arribar”.

Tot just estan començant però tenen molt clar el que volen fer.

“Si un celler sap el que vol, ens adaptem a l’espai, i a les seves necessitats, som flexibles. D’aquesta manera cada un dels muntatges pot esdevenir exclusiu, en funció que es faci a un lloc a un altre” diu Cuscó.

“Si el celler, o l’ajuntament que decideix contactar-nos, no té clar quin tipus d’espectacle o de muntatge estan buscant, tenim una cartera de propostes estàndars” afegeix Sáez.

De moment estan molt sorpresos que el 90% de les institucions, entitats i cellers amb qui han demanant contactar hagi respost positivament.

Un camí que tot just comença i que preveu oferir, de moment al Penedès i més endavant a tot el territori, un reclam turístic, on es relacioni el vi i la cultura del vi amb espectacles de petit i gran format en els que el doniminador comú sigui sempre la qualitat.

El proper muntatge serà el dia 18 de desembre, a l’Hotel Castell de Gimenelles on es podrà veure El bon lladre. Teniu tota la informació aquí.