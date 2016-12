Gran Vinari d’Or ex aequo: Vd’O 1.10, l’originalitat que guanya la carinyena i la pissarra en ple Empordà

Vinyes d’Olivardots Vd’O 1.10 DO Empordà Preu aprox. 32€ Web: www.olivardots.com

Si visiteu l’Empordà, quedeu-vos amb aquest nom: Vinyes d’Olivardots. Aquest celler està esdevenint un dels grans referents de la província, un dels més aconsellables per a visitar per conèixer la seva diversitat de terrers, i que s’ha alçat amb un dels Gran Vinari d’Or 2016 i com el Millor Vi Negre de Guarda de Catalunya per la seva referència Vd’O 1.10.

El celler, tot just acaba de complir 10 anys, i neix de la il·lusió d’una parella, la Carme Casacuberta i el seu marit, Antoni Pena, llicenciada en química i enologia i enginyer industrial, respectivament. Sense antecedents familiars, decideixen el 2002 començar a plantar vinyes a la zona de Capmany, un entorn natural envoltat de diferents serres, camps d’oliveres i la calma de l’Alt Empordà. Quatre anys després, construïen el seu celler, d’estil modern senzill per treballar aprofitant la gravetat, separat en dues plantes.

Actualment, compten amb 7 hectàrees de les varietats negres de garnatxa, syrah i cabernet sauvignon, i blanques, carinyena blanca, garnatxa blanca i roja. D’aquestes set hectàrees, quatre són vinyes originals, de les que en paraules de la Carme: “buscàvem vinyes úniques i maques per fer vins que parlessin del territori”. Així van enlairar-se, fent realitat un somni, posant al mercat la seva gamma de vins “Vinyes d’Olivardots” i “Gresa”, reforçades amb la col·lecció de vins de terrer. Amb els anys, Vinyes d’Olivardots ha incorporat tres hectàrees més de vinyes velles de samsó (varietat coneguda també com a carinyena), d’entre 50 i 100 anys, i també de les varietats típiques empordaneses, garnatxa blanca i roja o lledoners -el nom que rep la garnatxa a les terres empordaneses-, i samsó blanc, d’edats entre 80 i 110 anys.

Treballen la vinya de manera ecològica i amb el màxim respecte possible. Segueixen un protocol específic de poda i busquen produccions molt limitades perquè els raïms expressin tota la personalitat i característiques del terrer. No estan ubicats a molta alçada, entre els 100 i 200 metres sobre el nivell del mar, però si que les seves vinyes creixen en diferents tipus de sòls: de gresa, sorrencs, al·luvials, pissarra o llicorella. Aquest últim, més popular en zones com el Priorat, també troba una expressió molt original a l’Empordà. I tampoc els falta la força de la tramuntana, el vent que bufa tot el nord del país.

La verema és sempre manual, en caixes de 10 kg, i seleccionen els millors grans de raïm. La vinificació es fa, en general, en tines d´acer inoxidable i també en foudres de roure francès de 4000 litres, que els permeten fer una elaboració adaptada per varietats i parcel·les. Després d’una maceració llarga i respectuosa, els vins passen a les bótes de roure francès i esperen 16-18 mesos a que s’integrin bé els diferents matisos que els aporta la terra, la vinya i les fustes nobles. Per altra banda, també elaboren vins amb criança d’àmfora, com el “Groc d’àmfora”.

Aquests són uns vins absolutament de terrer. Com expliquen, a Vinyes d’Olivardots art i natura es conjuguen per obtenir vins amb una personalitat pròpia, que busquen l’equilibri amb l’elegància, que volen mostrar l’essència de la terra, el varietal, i de la seva gent. I d’això va la seva col·lecció composada pels vins Vd’O 1.,2.,3.,4.,5.,6. i 7. El primer número indica la varietat i el terrer, per exemple, Vd’O 1.10 samsó en pissarra, i en segon lloc, darrera del punt tenim l’anyada, en aquest cas, la 2010. Us desxifrem la resta de la col·lecció: Vd’O 2.08 samsó en sorra de 2008; Vd’O 3.08 syrah en gresa de 2008; Vd’O 4.09 cabernet sauvignon en gresa de 2009; Vd’O 5.10 garnatxa negra en gresa de 2010; Vd’O 6.13 samsó blanc en terrer de sorra granítica i al·luvial de 2013; Vd’O 7.13, lledoner roig en terrer al·luvial format per còdols, llims i sorra de 2013.

Tots ells són edicions molt limitades, i en alguns casos, només en fan un parell de bótes de les que resulten unes 600 ampolles.

Amb les parcel·les de la “Vinya de l’Avi”, plantada l’any 1946, i “El Roqué” plantada l’any 1969, ambdues de samsó que neixen del terrer de pissarra, a Vilamaniscle i Rabós de l’Empordà, comencen al 2007 aquesta col·lecció de “Varietals de terrer”.

El samsó de l’1.10 aguanta molt bé el terrer pissarrós i dóna una expressió molt afruitada. Casacuberta avança que si es tasten els raïms d’aquella finca ja s’entén tot: “són molt carnosos, amb molt gust de cirera picota, que després trobarem en aquest vi”.

Al Vd’O 1.10 hi predomina una línia conductora de finor, equilibri i elegància. Hi apareixen intensament les aromes de fruita madura (cireres, groselles, gerds), que s’anticipen a un ventall d’aromes més complexes, de regalèssia, mentolades, romaní, cacau i altres torrefactes, acompanyades d’un punt encisador de mineralitat. El seu pas per boca té moments autènticament cruixents, que recorda la carnositat que explicava Casacuberta, de poder mastegar-lo, amb una energia viva i fresca, d’acidesa gustosa i tanins ben polits. De final secant i rotund, que recorda que creix entre pissarres. En fi, un imparable plaer que ens farà reomplir la copa fàcilment.

Pels amants del vi d’alta expressió, podreu estar d’enhorabona amb aquests vins de terrer de Vinyes d’Olivardots, ja que us contagiaran de l’expressió més sincera, del fruit de la terra empordanesa en unes condicions climàtiques mediterrànies i en anyades, que fins ara, estan sent úniques i irrepetibles. De l’any que ve, n’esperem les noves ampolles amb candeletes!