Marfil Generós Sec - Solera 1976: el sol del Maresme embotellat

Marfil Generós Sec (Solera 1976):

Alella Vinícola

DO Alella

Preu Aprox. 29 €

Web: alellavinicola.com

Alella és un d’aquells tresors que tenim a 15 minuts de Barcelona. Tot el poble respira vinya, des de l’antiga premsa que dóna la benvinguda fins a topar-se amb l’emblemàtic edifici de Marfil, Alella Vinícola, l’antiga cooperativa de la zona. I no només és un celler, dels més imponents que va edificar Jeroni Martorell, deixeble de Gaudí, també acull un restaurant tradicional, on la cuina i els vins de proximitat s’entenen fantàsticament. Són vins frescos i francs amb el territori, amb els que no cal ser un expert per veure el mar a través de la copa. I és que els vins d’Alella mostren la salinitat d’allà on creixen, les terres de sauló, la sorra esmicolada de les platges del Maresme. Ben acompanyats del sol del Maresme, la brisa marina de les matinades i les vesprades, i envoltats per la fragant vegetació mediterrània del Parc Natural de la Serralada de la Marina. Vins que donen molt caliu al cor.

La història dels vins Marfil, amb molta solera

Alella Vinícola és el celler que ha donat fama a la regió des de 1906 a través dels seus vins, impulsant la creació de la Denominació d'Origen Alella durant els anys ‘50. Actualment, i des de l’any 1998, pertany a l’empresa que comparteixen els germans Xavier i Samuel Garcia, enòleg i viticultor. Practiquen la viticultura ecològica, promovent la cobertura vegetal a les seves vinyes, que fan goig entre els rials d’Alella i el Parc Natural. Apassionats per la pansa blanca, també cultiven altres varietats com la garnatxa blanca i negra per a la seva àmplia gamma de vins i escumosos, així com altres varietats minoritàries.

Marfil és una marca centenària que des dels anys ‘20 es coneixia com el vi blanc de Barcelona. En aquells temps de la cooperativa, la plantilla de treballadors era àmplia i hi havia molta feina. Eren temps esplendorosos, quan la direcció va decidir enviar part de l’equip a Xerès per aprendre dels envelliments en solera i criaderes, típics i molt especials del sud de la Península. L’objectiu era conèixer aquell tipus de vins, que elaborats barrejant anyades velles amb més noves, i criats al costat de mar, feien les delícies dels paladars de l’època, i sobretot dels britànics, que se’n proclamen descobridors. Es pot ben dir que els treballadors alellencs es van aplicar a la matèria i van crear una altra joia a la comarca, els vins generosos o popularment coneguts com els “vins de gualda”, arran del color daurat fosc que aconseguien amb aquests mètodes d’elaboració. D’aquesta manera va néixer el Premi Vinari d’Or al Millor vi dolç, ranci o de postres, un vi generós 100% pansa blanca de les darreres ampolles de 1976 que van recuperar els Garcia.

Xavi Garcia destaca que d’aquest vi se’n fan molt poques ampolles a l’any, per garantir la qualitat i l’envelliment adequat de la resta de les bótes. El vi s’embotella directament de les soleres, sense que se’l clarifiqui ni s’alteri cap característica original. Segueix la tradició dels seus avantpassats al peu de la lletra.

Un vi que porta records

Permeteu-me que comparteixi les paraules de la Rosa Vila, primera sommelier catalana i d’origen alellenca, per saber més d’aquest vi que em supera d’edat i això sempre em fa tremolar d’emoció. Igual que alguns s’entusiasmen per conduir un cert model de cotxe dels anys ’60, els aficionats als vins ens encanta assaborir el pas dels anys en forma líquida. Vila sempre ha tingut una gran vinculació amb aquest celler. Quan era cooperativa, els de casa seva hi treballaven tots: pare, mare, avis i tietes.

Ella encara recorda les tardes al celler on, d’amagades, li donaven un carquinyoli i una mica de Marfil Violeta –un altre vi dolç que s’elabora a Alella Vinícola- per sucar-los, i mentre s’estovava, es caramel·litzava encara més. Explica que el Violeta era el vi per a les senyores, i el Generós, per als senyors. Uns vins de molta classe que se servien al Liceu mentre es gaudien dels concerts a ciutat. Vins que es treien per les festes, considerats vins de postres per acompanyar els dolços, o que eren per a regalar als amics de la família.

I un vi de soleres del 1976, com és?

Continuem amb l’encant de la sommelier alellenca que explica que el Marfil Generós Sec és un vi intens, de color ambarí que denota vellesa i bellesa. En nas és potent. Aromes que recorden indubtablement als vins de Xerès, amb un aire a “oloroso”, amb el seu punt d’oxidació i caràcter salí, d’aquella fragància marina iodada. Desprèn una bona paleta de notes fumades, aromes de bon whisky d’Islay, de torrats i fruits secs de tots colors: orellanes, ametlles, figues seques... En boca té un sabor sec, amb un pas que va del gustós al gras, i que juga entre la suavitat i la calidesa de l’alcohol. Llarg és poc, aquest vi és súper llarg. Un vi que a la sobretaula és dels que fan meditar.

Seria pecat no demanar-li a la gran sommelier i millor persona que és la Rosa Vila per un maridatge, una bona ocasió per destapar l’ampolla de Generós Sec. Recomana que és un vi ideal per a qui li agradi menjar dolç i beure sec. Proposa unes peres farcides de carn, recepta típica d’algunes poblacions del Maresme i de l’Empordà. Un plat que únicament es cuina o es cuinava en moments especials, com és el cas de les festes majors, i que rep el nom de “farcit” o “relleno”, ja que és un plat elaborat en què es barregen ingredients dolços i salats. La Rosa s’emociona per aquest vi, amb el record de sucar el carquinyoli o també amb un tros de pernil ibèric. I m’emociona a mi també, veure com una gran professional que ha tastat milers i milers de vins per tot el món encara se li posi la pell de gallina quan et diu meravellada: “agafa un trosset de xocolata negra, del 85%, posa-te-la al paladar i beu una mica de Marfil Generós Sec. És pura màgia!”.