La DO Catalunya vol identificar els restaurants en funció del vi català que ofereixen

La Denominació d’Origen Catalunya posa en marxa una nova campanya amb l’objectiu de reconèixer la tasca de prescripció dels vins catalans que fan molts dels restaurants del territori. Sota el lema A Taula, Vi Català, la DO pretén reunir tot un col·lectiu de restaurants que aposten pel vi català, amb un especial interès pels grans municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, on es detecta una menor presència de vins catalans. L’objectiu final és donar resposta als consumidors que cada vegada mostren més interès pels productes de proximitat.

Els restaurants que formen part del col·lectiu reben un distintiu que els permet ser identificats pels consumidors com a espai amb una especial atenció pels vins catalans, a més d’un conjunt de materials per al correcte servei dels vins. Els requisits per formar-ne part del col·lectiu (es poden consultar al web de la DO Catalunya) estan subjectes, principalment, a les cartes de vi dels locals, per a les que la iniciativa preveu tres categories: Categoria A, que inclouria aquells restaurants amb un preu mig del cobert per sobre dels 40€; la Categoria B, amb un preu mig d’entre 20 i 40€; i la Categoria C, aquells que estan per sota dels 20€.

Les condicions i el nivell d’exigència per a cada restaurant variarà en funció de la categoria a la qual pertanyin. Així, aquells que formin part de la Categoria A, hauran de tenir a la seva carta de vins un mínim de 6 denominacions d’origen catalanes, a més d’un mínim de 3 referències DO Catalunya. Pel que fa a la Categoria B, hauran de ser mínim 5 denominacions d’origen catalanes i 2 referències DO Catalunya, mentre que els de la C hauran de comptar amb una referència DO Catalunya i un 50% dels seus vins amb denominació d’origen catalana.

La Denominació d’Origen Catalunya, com a la DO catalana més gran actualment, amb més de 200 cellers i 60 milions d’ampolles comercialitzades l’any, posa en marxa aquest projecte per sumar-se a altres iniciatives que treballen per la difusió del vi català, com ara els Premis Cartaví, que premien les millors cartes de vins catalans als restaurants del territori.