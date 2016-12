Els caves no catalans preveuen “grans beneficis” a costa del procés

S’espera que el consum de cava a l’Estat s’incrementi per privera vegada en 8 anys. L’any passat encara va experimentar una lleugera caiguda del 0’85 però amb indicis de sortir de la crisi.

Segons el Consell Regulador del Cava, les vendes en el mercat espanyol van augmentar en el primer semestre de l’any fins a un 12%, una xifra significativa si es té en compte la trajectòria de l’escumós a l’Estat Espanyol. Tant els caves aragonesos com els extremenys ja fa anys que van augmentar les seves vendes en el mercat espanyol i reconeixen que el procés sobiranista català, els ha beneficiat.

Recordem que de forma recurrent, des de l’any 2004, el boicot al cava català provoca unes davallades important en les vendes d’aquest producte que tradicionalment tenia a l’Estat un dels seus mercats importants.

Des d’aleshores n’hi ha hagut d’altres, que de forma cíclica han tingut conseqüències en les estratègies comercials dels productors de casa nostra que han optat més per l’exportació.

Els caves d’Aragó i d’Extremadura continuen creixent en vendes

Els productors de cava aragonesos preveuen que els seus productes mantinguin aquesta tendència a l’alça. Meritxell Villas, directora de AragonMeGusta.com, comenta que els escumosos aragonesos estan guanyant cada vegada un reconeixement més gran davant dels catalans, que fins fa uns anys acaparaven "tota la fama". César Langa, de Bodegas Langa, una de les més actives de la regió, assegura que la demanda al mercat espanyol està creixement per sobre la mitjana a la que fa referència el Consell Regulador del Cava. “Nosaltres a Espanya estem creixent per sobre de l’1%, però és a fora on ho estem fent de forma significativa. Ara també creixem en exportació.

Villas assegura que la demanda de caves aragonesos augmenta cada any i amb ella la producció. “Tots els proveïdors compten amb que la campanya sigui especialment intensa, amb el suport del mercat internacional i amb l’ajut del creixement al mercat estatal. A Bodegas Langa, per exemple, s’han produit unes 700.000 ampolles i esperen superar "amb escreix les vendes de l’any passat”.

A l’altra punta de l’Estat, el cava extremeny, primer en aconseguir reconeixement al mercat i amb el suport d’una sèrie d’iniciatives públiques, creix de forma significativa: un 26% l’any passat i es van arribar als 5 milions d’ampolles, el que vol dir que es duplicar la producció de tres anys.

I la tendència es manté aquest any, segons Javier Mendoza, responsable de la web gastronòmica TodoExtremadura.com. De fet, al celler Vías de la Plata, la més antiga de la regió i la primera d’Extremadura en aconseguir el reconeixement de la DO Cava, aquest any ha produit 700.000 ampolles, 100.000 més que l’any passat. I és que, segons els seus càlculs, esperen vendre un 18% més que l’exercici anterior.

Un any més, sembla que la situació política tornarà a tenir un efecte a la campanya de Nadal. El procés sobiranista català, beneficiarà, segons estimen, els mateixos productors, als caves no catalans que siguin capaços d‘oferir una qualitat equiparable.