Els vins catalans agraden al món. Fa pocs dies ho confirmava el campió del món de sommeliers de 2007, el suec Andreas Larsson, i ara ho reafirma l’equip de tastadors de la revista francesa Gilbert & Gallard, que recentment ha estat a Catalunya per tastar i avaluar vins del país. Evelyn Israel, enginyera agrònoma i enòloga, és la responsable de la publicació de cara al sector català, de l’Estat, de Portugal i de l’Amèrica Llatina. Ella, juntament amb François Gilbert (fundador de la revista) i Sylvain Patard (editor en cap), han tastat i avaluat a cegues fins a 400 vins de totes les denominacions d’origen de Catalunya.

Quina nota global s’emporten els vins catalans aquest 2017?

La impressió general és molt positiva. Hem tastat vins de molt alta qualitat i a més veiem que el sector del vi català està fent coses molt interessants: d’entrada, cada denominació d’origen ha sabut trobar la seva identitat i defensar-la, però sobretot ens ha impressionat veure com recuperen i potenciar varietats autòctones: el trepat, el picapoll, el sumoll, la garnatxa peluda... Enguany hem pogut tastar vins 100% sumoll que ens han enamorat; han sabut dominar la carinyena i donar-li un toc més fi; Sincerament, no tenen res a envejar als vins de França, ben al contrari, ells haurien d’aprendre de la viticultura que es fa a Catalunya.

Té raó, però hi ha aquesta tendència a seguir mirant què fan els veïns del nord. També passa amb el cava i el xampany...

És cert, però he de confessar que pel que fa a la qualitat, hi ha caves excel·lents -com Gramona, Recaredo- que amb aquest estil tan fresc i equilibrat, res tenen a envejar a molts xampanys. Serà difícil que algun dia es pagui el mateix pels dos productes, però a nivell qualitatiu els caves es poden equiparar amb l’escumós francès sense problema.

Com s’avaluen els vins segons Gilbert & Gaillard?

L’equip de l’INCAVI ens ajuda amb la classificació i servei de les mostres per poder fer el tast a cegues; la única informació que sabem de cada producte és la DO, l’anyada i el preu. El cost del producte, de fet, és un dels criteris clau a l’hora de definir les medalles.

| cedida

En quin sentit?

Els vins han assolit grans estàndards de qualitat però es continua pensant que els vins barats no estan a l’altura. I no és així. Cada any som més conscients que hi ha vins molt ben fets que es poden comprar a preus molt assequibles i nosaltres ho valorem molt positivament. Per tant, faig una crida als productors que elaboren vins de qualitat a preus baixos perquè no han de tenir cap por a participar, només hi poden guanyar.

Què guanya un vi amb medalla Gilbert & Gallard?

D’entrada, una millora en l’àmbit comercial. Si hi ha algun celler interessat en augmentar les vendes a l’exterior, l’ajudarem a fer-ho; si encara no hi tenen presència, l’ajudarem a conquerir nous mercats. Cada cop hi ha més importadors que demanen vins amb la nostra puntuació, sobretot al mercat asiàtic (Japó i Xina), on som influents, i als Estats Units i Canadà, on som referents. Un estudi sobre l’impacte que tenim del 2015-2016 diu que han augmentat amb un 30% les vendes dels vins amb la nostra medalla.

I pel que fa a l’assignatura pendent del sector del vi, almenys a Catalunya, com arribeu al consumidor final?

Sabem que han de ser la nostra prioritat i això passa per entendre què els agrada i quin tipus de vins prefereixen. Ara, s’ha detectat un canvi de preferències, precisament, ja que si fa deu anys es buscaven vins amb molta fusta, potents, tànnics, ara la tendència entre els més joves (30-50 anys) és la de trobar vins frescos, fàcils de prendre. I nosaltres, deixant de banda els nostres gustos personals, hem de saber reconèixer els vins que millor encaixaran al mercat actual. A més, que vegin vins de tots els preus amb les nostres medalles d’or, segur que ajuda a prendre més d’una decisió de compra.

Veurem novetats en els vostres tastos al 2018?

Volem seguir col·laborant amb l’INCAVI, però pensem que en el futur el vi de Catalunya ha de venir a conquerir París. Sabem del cert que tindria un impacte i un retorn molt més alt perquè no és el mateix guanyar una medalla Gilbert & Gaillard a casa que fer-ho a París.

Paral·lelament a la jornada de tast, l’INCAVI us va programar un seguit de visites a territori. Què heu vist?

En una setmana hem vist mig Catalunya! La veritat és que amb tant pocs dies és impossible visitar totes les denominacions d’origen, per això en veiem unes quantes cada any. Aquest 2017 el recorregut ens ha portat pel Penedès, Conca de Barberà, Costers del Segre, Montsant i Terra Alta i hem visitat aquests cellers: Vallformosa, Pinord, Recaredo, Freixenet, Jean Leon, Finca Viladellops, Clos Montblanc, LaFou, Edetària, Altavins Viticultors, Mas Rodó, Mas Rendéu, Mas de l’Abundància, Cooperativa de Capçanes, Raimat, Mas Blanch i Jové.

Quan es faran públiques les puntuacions del tast?

S’anunciaran el 19 de març durant la fira Prowein d’Alemanya.