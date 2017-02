| RIEDEL

No és qüestió de màrqueting. Està llargament estudiat i demostrat que beure el vi en una copa o altra pot influir en com el consumidor percep el líquid que hi conté. Riedel, empresa austríaca que es dedica a la fabricació de copes de cristall, fabrica des del 1756 copes per al consum de vi i molts altres tipus de begudes. Al 1958 la marca es va adonar que la forma del recipient modificava els aromes i percepcions del producte i el llavors responsable Klaus Joseph Riedel –la novena generació-, va decidir fabricar diversos tipus de copes per a servir diversos tipus de vins. Al 1973 es presentava "Sommelier", la primera serie de copes a escala mundial.

L'inici d’aquest camí ja queda molt lluny perquè actualment la marca disposa d'una gamma amplíssima de copes per a tots els estils imaginables: escumosos, blancs joves, negres amb llargues criances... Hi ha copes especials per a servir cabernets o vins de sirà, de macabeu o garantxa blanca; fins i tot, s’han anomenat copes amb el nom d’una regió vitivinícola: Els vins del Montsant i Priorat s’han de servir amb una copa especialment elaborada per a gaudir-los en la seva màxima expressió.

Aquestes són algunes idees:

SOMMELIERS. SHERRY

Si busquem una copa per servir l'aperitiu, la Sherry podria ser una bona elecció. És precisament un dels models més recomanats per a servir, per exemple, un vermut, un xerès o un tequila.

VINUM XL Copa Syrah / Shiraz

Aquesta copa és recomanada per a servir garnatxes en general –també la cannonau, com l’anomenen a Sardenya-, excepte una: la garnatxa blanca s’hauria de servir amb un altre model. Els vins que surten del Montsant i el Priorat també oferiran la seva màxima expressió en la copa Syrah. Fora de Catalunya, la recomanen per servir vins francesos de les regions de Châteauneuf-du-Pape (Provença) o Côtie Rotie (Vall del Loira), entre d’altres.

RIEDEL SUPERLEGGERO. Viognier / Chardonnay

Aquest és el model més adequat per a servir la garnatxa blanca i el macabeu. També es recomana amb un albarinyo, un chardonnay sense fusta, un blanc de Burdeus o un vi de la Savoia. En general, doncs, vins blancs que acostumen a no tenir criança en fusta.

RIEDEL VERITAS: Oaked Chardonnay

Si els blancs sense fusta funcionen amb el Superleggero, davant un vi amb certa criança es proposa aquest tipus de copa: "Oaked Chardonnay" (Chardonnay amb fusta) seria idònia per al tast de blancs de la Borgonya, els Rieslings i, com no, per a gaudir d’una bona copa de chardonnay.

VINUM XL Vintage Champagne Glass

Passem a la copa d'escumós. La típica flauta no seria de les més recomanables per a gaudir de la màxima expressió dels vins amb bombolles; però aquest Vintage Champagne Glass podria ser una bona elecció per a servir-nos cava o xampany, un Prosecco italià o un Sekt alemany. Per cert que aquest disseny del 1967 es va crear originàriament per a l’Exposició Universal de Montreal.