| Grenaches du Monde

La Terra Alta ja no està de moda. Com a mínim, no de moda de temporada. Des de fa un temps, la comarca viu un moment dolç de reconeixement constant a la feina i als vins que s’hi elaboren. Ara, a la consolidació de la regió vitivinícola a Catalunya i als bons resultats obtinguts en concursos d’àmbit nacional i internacional (recentment s’enduien disset medalles al Concurs Internacional de Garnatxes, celebrat a l’Alguer), s’hi suma la promoció que els donarà ser la propera seu d’aquest certamen internacional que premia les millors garnatxes del món.

"Acollir aquest concurs permetrà posar de relleu tots els actius que tenim a la comarca", explica a Vadevi.cat el President del Consell Comarcal de la Terra Alta i Alcalde de Gandesa, Carles Luz. “Estem molt contents i il·lusionats per aquesta oportunitat que posicionarà la comarca al món gràcies als seus vins".

"Fa cinc anys que treballem per portar el concurs a Catalunya i concretament a la Terra Alta” -explica Joan Ignasi Domènech, president de l’Associació Terra de Garnatxes- perquè volem ensenyar a tot el món la importància de la garnatxa i concretament el valor de la garnatxa blanca que aquí s’hi elabora". Recordem que a la Terra Alta hi ha plantades unes 1.400 hectàrees d'aquesta varietat blanca, el que representa el 33% mundial, el 75% de l'àmbit espanyol i 90% de Catalunya; a més, també s'hi treballen unes 1.700 ha de garnatxa negra i un centenar de garnatxa peluda.

| Grenaches du Monde

"Un dels principals atractius que tenim és el paisatge", explica Joan Arrufí, president del Consell Regulador de la DO Terra Alta, "El concurs portarà gent de tot el món i hem de saber reivindicar-lo, ensenyar el gran potencial que té. El paisatge s’ha de cuidar, ara més que mai".

La promoció nacional i internacional de la comarca no és, però, l’únic component important que veuen en aquest projecte; en això també coincideixen els tres protagonistes, el retorn sobre el propi territori també serà alt:

"Hi haurà un retorn múltiple per la comarca- diu Luz- perquè serà un dinamitzador econòmic, cultural, turístic. Hi guanyaran els cellers, el viticultor, els establiments i serveis i també la gent que hi vivim. Gràcies al treball de tots, oferirem la millor experiència als assistents".

"El concurs farà que una comarca petita com la nostra vegi arribar de cop molta gent de fora, molts professionals del vi procedents de tot el món”, diu Arrufí. “I la gent els acollirà molt bé perquè un esdeveniment així aporta coses molt positives per la comarca i per a ells”, diu el president de la DO. "Som conscients que ens miraran de tot arreu –diu- però també hem de ser intel·ligents i ensenyar la Catalunya del Sud també al mercat català, sobretot ara que hi ha una major recepció i interès pel producte d’aquí".

El camí a seguir, a partir d’ara, està clar per als membres del comitè organitzador:

"Els primers passos requereixen valorar els punts forts que tenim, que són molts, i saber crear un discurs clar i contundent per ensenyar al món la nostra història, el paisatge i la tradició vitivinícola", explica Domènech. "Tenim 365 dies per endavant per projectar tot aquest valor a través d’aquesta finestra que ens obre al món i que acabarà amb una setmana on ens visitaran periodistes i prescriptors del vi de tot el món", conclou Domènech.