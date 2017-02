Preguntes i respostes sobre vins ecològics, naturals i biodinàmics

Són conceptes que a vegades es cofonen, es superposen i no sempre queden clars. Alguns fan referència a maneres d’elaborar i d’altres simplement a qüestions legals. Fem quatre pinzellades per aclarir conceptes.

Què és un vi ecològic?

Només es pot assegurar que un vi és ecològic si s’ha fet a partir d’una viticultura que tingui la certificació oficial. És a dir, hi ha una normativa de la UE en la que s’especifiquen quines són les pràctiques permeses i no permeses, en aquest cas, a la vinya i hi ha un organisme, a Catalunya el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) que ho certifica i per tant dona dret a especificar-ho a l’etiqueta. D’aquesta manera es garanteix que les pràctiques desenvolupades s’han realitzat correctament. Diríem que és una qüestió estrictament legal i que fa referència al treball de la vinya i no pas a la manera d’elaborar-lo.

Un vi pot ser ecològic i no tenir la certificació?

Sí. Un vi pot estar elaborat amb molta cura pel mediambient o sense haver fet servir alguns components químics prohibits. Ara bé, no es podrà especificar a l’etiqueta del vi si no té la certificació oficial.

Què és un vi natural?

Un vi natural és aquell que s’ha elaborat amb la mínima intervenció possible tant a la vinya com en la seva elaboració. S’han reduit al màxim les pràctiques amb productes químics i s’han evitat els additius en la seva elaboració. En aquests cas, no hi ha cap organisme que certifiqui aquesta pràctica i per tant hi ha moltes maneres d’elaborar-los, però si una cosa tindrien en comú és que no s’utilitzen sulfits o es redueixen al màxim. El sofre, és el producte que estabilitza la fermentació.

Un vi natural és ecològic?

No sempre. Un vi natural només es podrà mostrar oficialment com “ecològic” si té la certificació del CCPAE, ara bé, es pot dir que les pràctiques que s’utilitzen a la vinya tendeixen a ser molt respectuoses amb el medi ambient.

Què és un vi biodinàmic?

Un vi biodinàmic és aquell que en la viticultura se segueixen els preceptes de Rudolf Steiner, el pare de l’antroposofia, entesa com un camí de coneixement que vol conduir allò que té d’espriitual l’ésser humà a allò que és espiritual a l’univers.

Així, no només es treballa amb les forces de la natura de la terra, sinó que també es tenen en compte les forces que provenen del cosmos, les influències dels ritmes solars, de la lluna de les constel·lacions i dels planetes del sistema solar.

Aquesta pràctiques s’apliquen també en l’elaboració i hi ha un organisme privat internacional que les certifica. És Deméter i tot i que no és públic, tothom reconeix aquesta associació com a màxima autoritat per donar el vist i plau als vins biodinàmics.

Els vins biodinàmics són ecològics?

Els vins biodinàmics són ecològics sempre. Deméter és una de les condicions que posa per poder acreditar la seva producció com a biodinàmica.

Així, si us trobeu davant un vi ecològic, natural o biodinàmic, tots ells estan elaborats amb una certa cura pel medi ambient, la terra, i amb voluntat de deixar que la natura s'expressi.

Altres conceptes com "sostenible", "orgànic"o "biològic" també s'usen per a fer referència al vi, però en aquests cas la definició és bastant més difosa, amb nombroses interpretacions i en aquests casos un recomanem que aneu directament als elaboradors, a través de la seva web per tal de saber exactament a què es refereixen quan fan servir aquestes definicions.