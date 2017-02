Andreas Larsson: «Montsant és el nou estil de vins de Catalunya»

Els vins catalans (i estatals) han passat aquests dies un nou examen. Del 21 al 24 de febrer, Monvínic ha acollit les sessions de tast organitzades per la revista 100% Blind, en les quals el campió del món de sommeliers del 2007, Andreas Larsson, ha avaluat a cegues prop de 400 vins de l’estat espanyol. Entre aquests vins, força referències catalanes, la major part de les quals, de la zona del Priorat (en va tastar al voltant de setanta).

Els resultats del tast, que seguirà el sistema de puntuacions de l’1 a 100, es donaran a conèixer en els propers dies, però ja d’entrada Larsson es mostrava satisfet dels vins que havia tastat fins el moment. Al menys, així ho explicava aquest dijous a la tarda davant un grup de professionals del sector en un acte organitzat al mateix Monvínic. Després d’una breu introducció sobre el funcionament del tast (l'organització s'encarrega de la logística dels vins i del servei; i el sommelier suec ho tasta tot a cegues), Larsson va compartir i comentar amb els assistents tres vins dels presentats a examen, entre els quals, un Montsant, un vi de la Rioja Baja i un tercer, de Xerès.

| E.V.

"El Finca l’Aragatá (del celler Joan Anguera) és un excel·lent exemple dels vins del Montsant", explicava Larsson. "Per una qüestió de terroir, d’altitud i de clima, però sobretot per les velles vinyes on naix el raïm, que considero és un dels enormes tresors del país".

En declaracions a Vadevi.cat, el sommelier es desfeia en elogis amb els vins del Montsant i també del Priorat: "Són vins difícils, amb molta estructura i una gran complexitat; precisament per això em semblen molt bons". I concretament sobre el Montsant, deia: "Abans, hi feien vins molt potents, ara han recuperat les varietats autòctones –garnatxa i carinyena- i els seus vins han esdevingut una preciosa expressió del terroir. Crec que el Montsant és el nou estil de vins de Catalunya i que té un enorme potencial".

Més enllà dels vins prioratins, Larsson acaba confessant que "el vi que més m’ha sorprès aquesta setmana és el cava", sense decidir-se a citar cap marca en concret.

Andreas Larsson és sommelier suec que compta amb nombrosos reconeixements: Millor sommelier d’Europa 2004, Millor Sommelier de Suècia 2001, 2002, 2003 i 2005. Actualment, és formador i assessor així com Wine Director del prestigiós hotel- restaurant suec PM & Vänner.