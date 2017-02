| Can Bas

La finca i celler de Can Bas va ser adquirit pel Grup Pere Ventura l’any 2011. Des de llavors, el Grup ha assumit el compromís de recuperar i preservar el valor vitivinícola, patrimonial i cultural d'aquesta finca del Penedès.

Amb la voluntat de continuar posant en valor un terrer i un domini com el que representa Can Bas, el proper divendres dia 3 de març i a la mateixa finca a Subirats, tindrà lloc aquest esdeveniment on es podrà descobrir l’evolució d’un vi de terrer, com és "La Romana". Un vi blanc elaborat a partir de xarel·lo de vinya vella provinent de la Parcel·la La Romana, cupatge amb la varietat Chardonnay. Aquest és un vi que té un procés de vinificació molt particular, com ja es feia a Can Bas fa centenars d’anys.

Les persones interessades en assistir a aquest tast vertical, que tindrà lloc en horari de vespre, caldrà que facin una reserva a través del correu electrònic enoturisme@can-bas.com o bé per telèfon al 93 899 41 73. Les places són limitades i el termini d’inscripció és fins el dimecres 1 de març.