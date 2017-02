Caves Llopart compleix 130 anys i ho celebra amb la família i l'equip

|

Un centenar de persones, entre familiars i equip humà de la casa, va celebrar diumenge passat una trobada a les caves Llopart. L’acte, que s’enmarca dins la commemoració del 130è aniversari de les caves, va proposar als assistents una jornada familiar de visita i tast a l’Heretat de Llopart de Subirats.

Les famílies van recórrer, de la mà de l’equip enoturístic de Llopart, les diferents parts de la finca: el celler de vinificació; les vinyes de l’heretat; la masia familiar, del segle XIV, on el 1887 va elaborar-se el primer escumós de Llopart i on es conserven les etiquetes originals d’aquell tiratge; la cava i la sala de tast Ex Vite, on van gaudir d’un aperitiu acompanyat dels caves i vins de la casa.

L’acte va cloure amb un parlament del senyor Pere Llopart i Vilarós, que va repassar la història de les caves i va voler agrair als assistents la seva tasca i els va obsequiar amb un estoig de fusta de l’Original, el cava fet en edició especial i que recupera el cupatge d’aquelles primeres ampolles del segle XIX.

Aquest any l’històric celler celebra 130 anys des que van elaborar la primera ampolla de cava de Llopart. Va ser el 1887 quan Pere Massana Casanelles, besavi de Pere Llopart i Vilarós, va iniciar-se en el món del cava.

La família feia 500 anys que estava vinculada a l’àmbit vitícola, des de 1385, quan Bernardus Leopardi va rebre la concessió de les vinyes que conformen avui l’actual propietat a Subirats.