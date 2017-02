Comunicació i vi, un maridatge necessari

| Foto: URV

"La comunicació és essencial en tots els àmbits, també en el món del vi, on els continguts a explicar són múltiples i les noves plataformes, ben gestionades, poden generar mil noves oportunitats". Aquesta és una de les principals conclusions de la xerrada que la directora dels Premis Vinari, Eva Vicens, ha impartit al curs de Sommeliers de la Universitat Rovira i Virgili. La sessió, centrada en la comunicació en el món del vi, ha permès analitzar l'evolució d'aquesta disciplina marcada sobretot en l'actualitat per la irrupció de noves plataformes digitals, com són les xarxes socials.

De fet, en una societat com l'actual en la qual rebem molts imputs diaris i ens informem a través de múltiples canals, és important tenir clar diversos elements abans de "vendre" qualsevol marca al món. Una de les recomanacions que feia Vicens -que també es poden aplicar al món del vi- és que cal tenir clars els valors d'una empresa abans de donar-se a conèixer com a marca o de presentar els productes que s'hi elaboren. "La competència és enorme, per tant cal saber què ens fa diferents, únics, especials i posar-hi tot l'èmfasi de la nostra comunicació per convèncer a qui rep informació que som la millor alternativa".

Els alumnes que estudien enguany el segon curs de sommelieria a la URV provenen d'àmbits molt diferents. Hi ha professionals de la distribució i la restauració, personal de cellers i periodistes, així com també persones interessades en el món del vi que no tenen res a veure amb el sector. Aquest és el cas, per exemple, d'una nord-americana que s'ha interessat per aquest curs precisament perquè es feia a Catalunya i en català. Carla Gordillo va aprendre l'idioma de Catalunya al seu país i ara s'està formant com a futura sommelier.

En tot cas, aquesta varietat de perfils ha permès concloure la classe amb un exercici pràctic que pretenia demostrar que el tipus de públic a qui et dirigeixes pot modificar el missatge a comunicar. Així, després de tastar un mateix vi (blanc jove, 4 mesos de lies en acer inoxidable) cada grup explicava el producte en funció de si es dirigia a un client de botiga de vins; si havia d'ajudar al client del seu restaurant; o si havia de vendre la història en un mitjà de comunicació.