| ACCIÓ

Vols començar a exportar? T’agradaria incrementar les teves vendes a l’exterior? Et planteges establir una filial productiva a un altre país o crear-ne una d’internacional comercial o de serveis?

Aquestes són preguntes que es fan sovint els actors del vi català. Un sector en creixement constant i exponencial que lluita per consolidar la seva presència al país però també per a expandir-se i donar a conèixer la seva producció més enllà de les nostres fronteres. La qüestió, aquí, és tenir clara l'estratègia d’internacionalització i, sobretot, conèixer els instruments i les eines que poden garantir l'èxit de cada transacció.

L’Agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat, ACCIÓ, té un programa específic per a assessorar les empreses interessades en iniciar o continuar aquest camí. És a dir, si un celler està interessat en començar a exportar o vol consolidar la seva xarxa a l’exterior, trobarà en aquesta entitat el suport necessari per obtenir el finançament necessari. Sandra Font, Cap del Finançament Internacional i Alternatiu d’ACCIÓ explica a Vadevi.cat que aquest és un servei que des de fa dos anys s'ofereix de forma gratuïta a empreses catalanes. "La nostra tasca és la de fer una anàlisi econòmico-financera molt exhaustiva de cada empresa i després estudiar amb ells quin tipus de projecte volen dur a terme fora de Catalunya, així els podem donar l’assessorament que més s'ajusta a les seves necessitats". I continua: "Un cop sabem quina acció volen finançar, per quant necessiten el finançament i quants diners els fan falta, els recomanem les eines i instruments que els garantiran el resultat desitjat".

Font ampliarà aquestes informacions aquest proper 8 de març una sessió dins el curs d’"Exportació de vins i caves" que organitza la Wine Business School de Vilafranca, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. Allí, detallarà quins són els instruments financers, públics i privats, bancaris i alternatius que actualment poden finançar aquesta internacionalització i s’incidirà en el tipus de suport que pot oferir ACCIÓ per ajudar a cada empresa a trobar el millor mix de finançament.

Per a més informació i inscripcions, podeu seguir aquest enllaç o bé contactar Raquel Ramos a raquel.ramos@fundacio.urv.cat.

Fitxa del curs: "Exportació de vins i caves"

Dates: Del 3 de març al 31 de maig de 2017

Durada: 70 hores

Horari: Dimecres de 16:00 a 20:00.

Lloc de realització: Wine Business School. C/ Amàlia Soler, 29. Vilafranca del Penedès