Quatre cellers catalans presents a ESvino 2017

Aquest dimarts i dijous se celebra a les ciutats d’Hamburg i Zuric, ESvino 2017 amb la presència de 18 cellers de tot l’estat, quatre d’ells catalans.

L’objectiu d’aquesta trobada que es fa des de l’any 2015 a diferents ciutats europees, és ajudar a cellers de tot l’estat a obrir mercat a Europa a través de trobades amb compradors professionals de possibles països exportadors.

Aquest dimarts a Hamburg i dijous a Zuric els cellers participants tindran l’oportunitat de presentar els seus productes en un entorn personalitzat, més proper que el que es podrien trobar a una fira. Es podran establir contactes tant amb importadors com distribuirdors, r esponsables de cadenes, restauració i botigues especialitzades de Suïssa i Alemanya.

ESvino organitzada per lagència Eckoing Comunication i Kolibri Kommikation compta aquest any amb la participació de quatre cellers catalans de la DO Conca de Barberà, Josep Foraster, Castell d’Or amb vins de la DO Catalunya, la DO Penedès i escumosos de la DO Cava, Josep Grau Viticultor de la DO Montsant, i Coma d’en Bonet de la DO Terra Alta.