Avgvstvs Microvinificacions Malvasia de Sitges 2015: res a veure amb la dolça Malvasia

Cellers Avgvstvs Forvm

DO Penedès

Preu aproximat 12,50 €

www.avgvstvsforvm.com

Quan sentim la paraula Malvasia, probablement, el primer record que ens ve a la ment seria d’un vi dolç o de mistela. Però no sempre ha de ser la mateixa història! La Malvasia no està restringida als vins dolços i una bona mostra d’això ho trobem al Penedès. Precisament aquesta és la intenció dels cellers Avgvstvs Forvm amb el seu nou projecte de “microvinificacions”.

La inquietud del seu jove enòleg Carles Muray i l’elaboració originalíssima donen resultat a uns vins curiosos, en edicions limitades de 600 a 2000 ampolles, ben diferents del què es troba al mercat i sorprenents al paladar. L’any passat van presentar la microvinificació de Malvasia de Sitges, que va encantar al jurat dels Premis Vinari i va alçar-se amb el Vinari d’Or de Millor Vi Blanc de Pas per Fusta. Una bona sorpresa que de dolça no en té ni un pèl i que us farà gaudir des de l’aperitiu i durant tot un àpat gastronòmic.

De la Via Augusta a la innovació

Cellers Avgvstvs es troben a Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès). Neixen als anys ’80, a la propietat de Les Deveses, per on passava la mítica Via Augusta que arribava a Roma, i a pocs quilòmetres de l’Arc de Barà, Patrimoni de la Humanitat. Aquest passat romà es copsa en el seu logotip i marca.

Però per un altre camí va la seva producció. Amb el projecte de microvinificacions volen donar veu a les varietats minoritàries i autòctones del Penedès, com el Xarel·lo, el Xarel·lo vermell i la Malvasia, aquesta última, amb una llarga tradició a la zona i amb referències des del segle XV. Posen el focus en la innovació i pretenen que amb “les nostres varietats locals es facin vins blancs de gran nivell, uns grans vins”, explica el seu director tècnic, Enric Roca. Una altra línia de negoci d’aquest celler són els vinagres gurmet. Una producció de 220.000 ampolles de vinagres de Chardonnay, Cabernet Sauvignon i Merlot que els ha obert les portes en mercats tan llunyans com Corea del Sud, Colòmbia, Nova Zelanda, Perú, Canadà, EUA i Tailàndia, entre d’altres.

Com és una microvinificació de Malvasia?

Aquesta iniciativa tracta d’elaborar un vi de Malvasia criat amb fusta. A Avgvstvs defugen de la idea que aquesta varietat de raïm es destini només per a fer vins dolços. I per això van buscar una vinya, de les més maques, jove, d’uns 15 anys d’edat. I la van trobar a l’Alt Penedès, a Santa Margarida i els Monjos. La seva particularitat és que està en la part obaga, contrària al mar.

Una orientació que evita que el sol del Penedès la torri, ja que aquesta és una varietat molt delicada. Muray diu que la vigilen molt. S’explica: “si no hi estàs molt a sobre, la Malvasia dóna un gra molt petit i tendeix a sobremadurar. Així que nosaltres vam triar aquesta vinya, enamorats per la seva localització, i que dóna una producció baixíssima i collim en el seu punt òptim de maduració. Amb la Malvasia es poden fer vins blancs molt corporis i estructurats, i al mateix temps, mantenen una bona acidesa, ideal per a envellir. Només falta que l’entenguis i la treballis per fer un vi més gastronòmic i més seriós”. Ens encanta que posin accent a la viticultura, de la vinya surt el millor producte!

El seu secret de vinificació, també ens el revela: recollir el raïm el més tard possible, amb una excel·lent maduresa del gotim. Com que Avgvstvs té el celler prop de la vinya, el raïm hi entra immediatament, on fan una petita maceració en fred amb les seves pells durant 4 hores. Després d’un premsat directe, el most fermenta en bótes de 500 litres, de roure francès sense torrar, d’aquesta manera persegueixen que la fusta doni més expressió en boca que en la part aromàtica. Una fusta que l’aguantarà i li farà de base, amb un treball de lies i battônage per reforçar-lo en cos i complexitat. No clarifiquen ni estabilitzen, i abans de treure’l al mercat, s’està sis mesos madurant en ampolla.

Compartint les notes del jurat dels Premis Vinari, cal destacar que la varietat queda molt ben representada en aquest vi. Trobem les aromes típiques de flors blanques i cítriques, de flor de taronger i llimona, que s’uneixen a les de fruita tropical, de maracujà o fruita de la passió i aranges. I també les notes d’una fusta ben tranquil·la, és a dir, gens intrusiva i ben integrada, molt elegant. En boca, és delicat i subtil, però sense amagar la seva intensitat aromàtica. De bona acidesa que el manté fresc, i al final, amb un punt amarg que busca una mica el taní de la fusta que l’ha acompanyat. És un vi que aguanta perfectament tot un àpat gastronòmic sense perdre elegància. L’única pega és que només en fan 1000 ampolles i volen!