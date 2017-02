El raïm inquiet: per conèixer el vi a través del teatre

El proper diumenge 5 de març el celler Alta Alella dóna tret de sortida a la nova temporada de “Teatre entre Vinyes” amb la visita teatralitzada del conte “El Raïm Inquiet”.

Des de l’any 2013 Alta Alella proposa una nova forma de visitar el celler per a grans i petits mitjançant una experiència teatral, familiar, divertida i educativa amb la teatralització del conte "El Raïm Inquiet", d’Elisenda Guiu en el seu escenari natural: la celler i la vinya.

Aprofitant l’entorn d’Alta Alella i a través de l’aventura d’un personatge tant inquiet com divertit, l’actriu Cristina Peralta interpreta els diferents personatges d’una manera didàctica i entenedora. Així, s’explica cada part del procés de l’elaboració del vi, des del raïm al cep fins a l’ampolla.

Amb l’explicació, es fa un recorregut per tots els espais del celler, començant per les vinyes, seguint per la sala de fermentació i la zona de criança i la visita conclou al Centre d'Enoturisme, on els més petits poden gaudir d’un tast comparatiu de mostos i d’una activitat educativa de comprensió del procés del vi al voltant del conte.

En aquesta edició especial, els petits podran també participar a una sèrie de jocs innovadors i educatius de la vinya i del vi dirigits per Mauri Gall, el guia-sommelier del celler, director de lleure. Mentrestant, els pares i mares tastaran vins i cava i rebran més explicacions sobre el projecte ecològic del Celler Alta Alella.