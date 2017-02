Els elaboradors extremenys ignoren la DO Cava

Pere Bonet, president del consell regulador de la DO Cava ha confirmat en declaracions a VADEVI.cat que no té " constància que els productors d’Almendralejo s’hagin posat en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar el seu malestar”.

El ministeri d’Agricultura, el MAPAMA va desembarcar aquest dimecres al ple del consell regulador de la DO Cava a Vilafranca del Penedès per explicar les raons per les quals, ha decidit desestimar la seva recomanació de limitar les noves plantacions de vinya a 168 Ha en la seva denominació.

Tres pesos pesants. Hi eren presents el Secretari General d’Agricultura, Carlos Cabanas, el Director general de produccions i mercats agraris, Fernando Miranda, i Fernando Burgaz, Director general de la Indústria Alimentària. Una sessió ordinària de la DO però que es va convertir en monogràfica.

Recordem que la UE ha permès per aquest 2017 ampliar la superfície de vinya a tot l’Estat. Una decisió que correspon al ministeri però que en alguns casos, els consells reguladors tenien la potestat de fer recomanacions sobre quin havia de ser aquest increment.

És el cas de la DO Cava que va proposar que aquest increment es limités a 168 Ha en tot el seu territori. La decisió es va prendre després de realitzar un estudi de les possibilitats de creixement que conclou que si es fa de forma desequilibrada desestabilitzaria d’una manera significativa l’equilibri dels preus del raïm, del vi de base i del Cava, i perjudicaria greument l’esforç que fa el sector per elevar el prestigi d’aquest producte.

La recomanació no va agradar gens als cavistes extremenys que tal com explicaven a Vadevi, van anar directament al Ministeri a presentar la seva queixa i a demanar que no es fes cas a la limitació que sol·licitava el consell regulador. El que finalment ha acabat passant.

El Ministeri ha pres la decisió i fent cas a la demanda d’Extremadura, en la que s’hi van implicar no només els elaboradors sinó també diverses administracions públiques com el mateix ajuntament d’Almendralejo, no s’imposaran límits en la plantació de noves vinyes dins el territori de la DO Cava, desestimant així la recomanació.

“Ara haurem d’esperar un any per comprovar si la mesura afectarà a la qualitat, al preu i al mercat, tal com apuntava l’estudi”, diu Bonet que recorda que en cap cas, la limitació pretenia perjudicar els productors extremenys. “Cava només n’hi ha un”, recorda i “no va en contra de ningú sinó a favor de tothom”.

En el ple del consell regulador del cava que es farà el mes de març, s’aprovarà o no l’acta de la reunió passada amb el ministeri en la que s’exposarà quina és la postura de la DO Cava en relació a les limitacions a noves plantacions i es faran propostes per acostar postures.

La singularitat de la DO Cava

La denominació d'origen Cava està formada per 157 municipis. 130 catalans, 3 d'Àlaba, 18 de La Rioja, 2 de Navarra, 2 de Saragossa, 1 a València i 1 de Badajoz (Almendralejo).

Es dona la particularitat però que el 97% de la producció de cava, es fa a Catalunya.

Malgrat tot, els únics productors que s'ha pronunciat en contra de la mesura de limitar les noves plantacions són els representats d'ASEVEX, l'Associació d'Empresaris Vinícoles d'Extremadura.