Cava Llopart Rosé Brut: del cep ve la vida

Preu aproximat 13 €

web: www.llopart.com

Tenim la sort de viure en un país ric en vins i d’una llarga tradició viticultora. Sobretot a les cases especialitzades a fer cava, un mètode d’elaboració de qualitat que comparteixen amb el xampany, i on empreses com Llopart poden presumir de segles d’història. Els seus vins i caves s’obtenen de vinyes conreades des de 1385, segons un document escrit en llatí que acredita a Bernat Llopart (o Bernardus Leopardi) com a propietari de l’actual Heretat de Can Llopart.

Durant segles cultivaven blat, olivera i vinya, els productes tradicionals de la Mediterrània. I va ser cap a final de segle XVIII que van decidir especialitzar-se exclusivament en la vinya, sector que va ser un dels motors de l’economia a tota la comarca del Penedès. Les primeres ampolles daten de 1887, quan Pere Massana va etiquetar els primers escumosos amb el nom de Llopart, la casa pairal que tenen a Subirats (Alt Penedès).

Aquella primera etiqueta és la que encara vesteix totes les ampolles amb un gravat de la masia i les muntanyes del voltant. Els importa conservar aquests orígens perquè encara avui, les noves generacions, puguem descobrir productes tan únics i excel·lents que han derivat a una indústria de gran èxit i reconeixement mundial.

Uns caves de premi

Amb aquest llarg currículum i l’àmplia experiència d’obtenir el millor fruit de la terra, Llopart brilla any rere any als Premis Vinari. En l’edició del 2016 destaca amb el seu Rosé Brut, Vinari d’Or al Millor Escumós Rosat. I cal recordar que Pere Llopart Vilarós, el gran impulsor de les Caves al segle passat, va ser reconegut amb el Premi Monvínic a la Trajectòria Personal en el Món del Vi a la primera edició dels Vinari.

Un reconeixement a la seva feina, per dedicar tota la vida a la passió cavista i buscar l’excel·lència, per la seva fermesa en respectar el territori i salvaguardar les vinyes velles dels seus avantpassats -que ja han vist passar a 25 generacions-. A més, Pere ha sabut implicar la seva dona i els fills en el negoci. Una garantia de futur que les coses ben fetes seguiran així.

El cava rosat que neix de...

L’Heretat compta amb més de 90 hectàrees de vinya, treballades ecològicament, de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Tenen els terrers diferenciats, de sorra, calcaris, argilosos, i amb orígens marins (plens de fòssils que ho constaten).

Una visita a la seva masia medieval envoltada de vinyes, descobrint el celler gòtic del segle XIV que conviu amb el celler modern on reposen les ampolles i conèixer la família Llopart, és una excursió perfecta pels amants del cava. Un regal molt especial per sorprendre els més curiosos i aficionats a la història.

Parlem del Rosé Brut, guanyador de la Medalla d’Or als Premis Vinari, d’entre el seu ventall de caves (tenen nou marques diferents). En aquest cas, no s’elabora amb les típiques varietats Xarel·lo, Macabeu i Parellada, però continuem amb les trilogies i utilitzen Monastrell, Garnatxa i Pinot noir, totes elles cultivades a les vinyes pròpies. Aquestes varietats negres són les que aporten el color rosat característic i les aromes afruitades tan delicioses.

Segueixen el mètode tradicional d’elaboració, encara amb molts processos manuals i ajudant-se de la tecnologia només on aporta avenços de qualitat. Fan una criança mínima de 18 mesos en ampolla abans de treure’l al mercat. I quan hi arriba, és artesania pura, la finesa de l’experiència que els condueix a ser un dels referents mundials de la DO Cava.

Llopart Rosé Brut és un escumós rosat molt seductor, fresc i golós, del què una ampolla passa molt i molt bé. El cupatge de les tres varietats, a més del color, aporta les aromes de fruita vermella, de maduixetes, gerds, de llaminadures com les piruletes vermelles, i de roses.

En boca, té un paladar equilibrat i s’aprecia la finor i l’elegància, segell de la casa. Suau i molt agradable és un dels millors caves per obsequiar la benvinguda a qualsevol àpat, desenfadat o formal, i que combinarà perfectament amb plats de poca elaboració. Aquells que fan prevaler, com aquest cava, els ingredients frescos i de qualitat.