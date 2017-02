Una vuitantena de professionals alemanys es troben amb el vi de la DO Montsant a Munic

|

Aquest dilluns 13 de febrer la DO Montsant ha presentar els seus vins a Munic, Alemanya, en un acte adreçat a professionals del sector.

Una vuitantena d’importadors, distribuïdors, canal Horeca, botigues especialitzades i premsa, entre altres, es van donar cita en aquest acte per conèixer en exclusiva cellers i vins de la DO Montsant.

La missió comercial a Alemanya, segon país per volum d’exportació de vins Montsant, s’emmarcava en l‘estratègia de promoció internacional de la DO. Cal tenir present que l’exportació suposa prop del 40% de la comercialització d’aquesta denominació. I, en el cas d’Alemanya, s’hi ha exportat una mitjana de gairebé 500 mil ampolles anuals en el període 2012-2015.

En la missió comercial a Munic, organitzada pel Consell Regulador amb el suport de l’oficina d’ACCIÓ de Berlin hi van prendre part 15 cellers de la denominació d’Origen: Can Blau, Celler Malondro, Celler Masroig, Cellers Sant Rafel, Cellers Unió, Clos Mesorah, Coca i Fitó, Cooperativa Falset Marçà, Josep Grau Viticultor, Mas de l’Abundància, Orto Vins, Portal del Montsant, Vendrell Rived, Vins de Mas Sersal i Vinyes Domènech.

Pilar Just, presidenta de la DO Montsant, valorava positivament l’acte ja que “ha estat una bona oportunitat per als cellers que volen posicionar els seus productes o ampliar la seva presència al mercat alemany”. D’altra banda, Just també argumenta que “el que també volíem era fer marca com a DO, ja que és un factor clau en mercats tan competitius com aquest”.