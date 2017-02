La història de la germana petita, la lletja, la tímida, la que és poca cosa, i la història de la germana gran, la guapa, la fàcil, la que llueix. La que s’ha mostrat en tota la seva esplendor i la que s’ha amagat: la sumoll i la xarel·lo.

Resumidament aquest és contingut de les explicacions de Miquel Figini a la master class que va oferir aquest dimecres a La Festival de Barcelona. Continguts que també es podran trobar al curs de prescriptors de vi català que organitza l’Espai del vi català.

Aquest dimecres, Figini, va fer un repàs de la història des la viticultura des de finals del segle XVIII fins els nostres dies i ho va fer a través de les vicissituds i les particularitats de la sumoll i el xarel·lo. I de com el negoci, i les modes han condicionionat la plantació, i el creixement d’una varietat o una altra, les elaboracions, el panorama actual, en definitiva.

Els assistents van tenir l’oportunitat de tastar vins elaborats amb sumoll, una varietat que ha estat injuriada per experts durant molts anys i que ara s’està reivindicant, tal com podeu comprovar al final d’aquest vídeo. Un trosset de les explicacions de Figini.

Continguts com aquests i molts altres formen part del curs de prescriptors de vins catalans que ofereix l’Espai del Vi Català.

Els alumnes d’aquest curs, coneixeran la història del vi català a través de Miquel Figini, les varietats autòctones emergents amb Carles Andreu, i Joan Rovira, les carinyenes i garnatxes del Montsant amb Joan Asens i la seva viticultura amb amb Antoni Coca. Ton Mata i Manel Quintana dissertaran sobre el cava d’autor. Alella i Pla de Bages, seran explicades per Joan Sole i Xavier Garcia. Les cooperatives amb Clara Griera i Ciriac Carbó. Els vins biodinàmics i naturals amb Marta Casas i Manel Avinyó. El Priorat amb René Barbier i Sara Pérez. L'empordà amb Anna Espelt i la Terra Alta amb Jaume Martí. Les varietats blanques majoritàries explicades per Gerard Escudé i Marcel Sabaté i les varietats de vi globalitzades de la mà de Carles Playà i Raül Bobet.

Les inscripcions I tota la informació la trobeu aquí. El curs començarà a Tarragona l'11 de març i a Barcelona el 18 de març.