| EVC

L'Espai del Vi Català està a punt d'obrir portes del proper curs de vitivinicultura de Catalunya. Precisament aquest dimecrs 15 de febrer en fan la presentació oficial a La Festival (c/Verdi, 67), on a partir de les 19:30h donaran a conèixer tots els detalls de les activitats programades per a aquesta propera edició i també per a les noves formacions previstes arreu del territori.

L'aforament és limitat, però es poden reservar les últimes places enviant un email a festivals@lafestival.com. D'altra banda, el Vadevi.cat en farà una cobertura especial i es podrà seguir part de les intervencions a través del perfil de Facebook del diari.

Trobareu més informació de l'oferta formativa de l'Espai del Vi Català per aquest 2017 seguint aquest enllaç. I també podeu consultar la seva pàgina web on hi apareix, entre d'altres, el llistat complet de professors que imparteixen la formació.