L’elit dels vins catalans es reuneix al Palau de la Generalitat

“La gent del vi ha tornat al Palau de la Generalitat”. Aquesta és la frase que més s’ha sentit durant la recepció oficial als guardonats amb un Premi Vinari que s’ha fet aquest dimarts al Palau de la Generalitat.

Abans de començar l’acte, el president Carles Puigdemont, ha volgut saludar un per un tots els premiats amb una medalla d’or dels Premis Vinari de vins i dels Premis Vinari de Vermuts.

Després dels parlament oficial de l’editor de Vadevi.cat i organitzador del concurs, Salvador Cot i del mateix president Puigdemont, el saló Sant Jordi ple de la gent del vi català, han pogut compartir impressions.

Cellers i elaboradors, representants de les denominacions d’origen i empreses i institucionas que tot i no ser del sector han apostat fort pel vi, no s’han pogut estar de recordar que han passat més de quatre anys des de que es feia la celebració del vi novell. Amb personatges coneguts com a pregoners o espinjoladors de la bóta de vi novell, era una festa, però també un reconeixement a la tasca que desenvolupa aquesta indústria singular del nostra país.

Aquella era una fita important pel sector, que no se sap ben bé com es va deixar de fer i han estat els Premis Vinari els que han fet possible que la gent del vi tornés a Palau.

Satisfacció per part dels cellers guanyadors de veure que la seva feina no només ha estat reconeguda per l’únic concurs oficial de vins de Catalunya sinó també per part de la màxima autoritat del país.

Per part de les denominacions d’origen, que han tingut l’oportunitat de parlar de forma distesa amb el president de la Generalitat i també amb la seva consellera, la responsable d’agricultura Meritzell Serret, la majoria han coincidit en afirmar que aquesta ha estat una gran oportunitat de posar en valor els cellers que representen: més de 600 en tot el país, hagin participat o no als Premis Vinari.

Alhora, els assitents han valorat especialment el fet que a Palau, a més d’esportistes guanyadors, també s’hagi trobat el moment per reconèixer la importància del vi català i el mèrit dels guanyadors dels Premis Vinari que han aconseguit d’entre més de 800 mostres aconseguir una medalla d’or.

Una data que esperen que sigui l’inici d’una nova relació entre el Palau de la Generalitat i el món del vi català.