Els ors dels Premis Vinari han passat avui pel Palau de la Generalitat , en la que ha estat la primera recepció oficial als millors vins de Catalunya. L'acte ha estat presidit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha comptat amb els representants dels cellers guanyadors de les edicions 2016 dels Premis Vinari de vins i dels Premis Vinari dels vermuts. "Pels seus vins coneixereu aquest país", ha dit amb contundència Puigdemont, que ha afegit que "quan parlen del nostre paisatge, del territori i del país, els vins ens fan quedar molt bé". Puigdemont, que ha saludat un per un els representants dels cellers, ha destacat "l’esforç de tants projectes similars per situar uns productes fets amb molta personalitat en un mercat que és molt competitiu".

Des del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, el president Puigdemont ha afirmat que els vins catalans són "un exemple que ens inspira i va bé per altres àmbits" i que "el que ha fet el món del vi i del cava a Catalunya és una veritable proesa, perquè lluiten contra el fatalisme i contra contra coses que no estan a la seva mà". Tot i això, ha dit que "en tot allò que depèn del sector, aquest ha actuat amb una gran convicció i esperit de sacrifi conscient que tenia entre mans un tros del que és el país, no només un negoci". Per a ell, els elaboradors de vins són "gent que fa front al fatalisme i que té una gran vocació de modernitat, sense renunciar a la tradició".

Alhora, Puigdemont ha volgut deixar clar que els cellers i els vins catalans són "uns grans ambaixadors del país, a través de la qualitat, del respecte, de l'esforç, etc." i que "un país que es respecta a sí mateix és un país on des de fora diuen que val la pena anar-hi o comprar els productes, i per tant, és un país que té futur". "Les grans celebracions s’hauran d’acompanyar dels vostres productes", ha conclòs el president de la Generalitat.