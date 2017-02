El jurat ha parlat: Catalunya torna a casa amb trenta-set reconeixements a vins elaborats amb garnatxa. El Concurs Internacional de les Garnatxes del Món ha fet públics aquesta nit els resultats de la cinquena edició i ha reconegut amb el màxim guardó, la medalla d’or, a un total de dinou vins entre tranquils i escumosos. D’aquests, dos són amb DO Cava, sis amb DO Empordà i onze, amb DO Terra Alta. A més, onze vins del Principat més s’han endut medalla de plata; i set més han estat reconeguts amb un bronze.

En nombre de medalles, la Terra Alta encapçala els premiats amb un total de 17 guardons, onze ors, tres plates i tres bronzes; la segueix la DO Empordà, amb 13 premis, sis ors, cinc plates i dos bronzes; 3 DO Cava, dos ors i un bronze; la DO Montsant, amb 2 plates; i empaten en la darrera posició la DO Costers del Segre amb 1 bronze, i la DOQ Priorat amb 1 medalla de plata.

El llistat de medalles de Catalunya, per Denominacions d’Origen, són:

DO CAVA

Medalla d’Or

Rubor Aurorae, Antonio Mascaró (escumós rosat)

Viña Pomal Blanc de Noirs Brut Reserva 2013, Codorníu

Medalla de Bronze

Rosa Cusiné 2012, Parés Baltà

DO COSTERS DEL SEGRE

Medalla de Bronze

Finca Siós 2014, Bodegues Costers del Sió (negre)

DO EMPORDÀ

Medalla d’Or

Garnatxa d’Empordà 2014, Celler Marià Pagès (vi dolç)

Sinols Garnatxa Solera, Empordàlia (vi dolç)

Solera Espolla, Garnatxa d’Empordà del Celler Cooperatiu d’Espolla (dolç)

Soliserena Espolla, Garnatxa d’Empordà del Celler Cooperatiu d’Espolla (dolç)

Torre de Capmany Solera, Pere Guardiola (dolç)

Ulls Negres 2015, Oliveda (negre)

Medalla de Plata

Bruel de l’Estany 2014, Cellers d’en Guilla (negre)

Nereus Garnatxa Negra 2013, Carlos Alcacer Cercera (negre)

Nivia 2015, Mas Llunes (blanc)

Quindals 2014, Selva Vitivini (negre)

Selecció de Gerisena 2014, Agrícola de Garriguella (negre)

Medalla de Bronze

Babalà Vi Negre Eixerit 2015, Celler Cooperatiu d’Espolla (negre)

Garnatxa d’Empordà Solera Mas Llunes (dolç)

DO MONTSANT

Medalla de Plata

Bancal del Bosc 2015, Vinyes Domènech (blanc)

Rita 2015, Vinyes Domènech (blanc)

DOQ PRIORAT

Medalla de Plata

La Basseta 2014, Bodegas Mas Alta (negre)

DO TERRA ALTA

Medalla d’Or

Edetària Selecció Negre 2014

Equinox Dolç Garnatxa Blanca, Celler de Batea (dolç)

Gamberrillo 2014, Pagos de Híbera (vi de licor)

Gamberro Blanc, Pagos de Híbera 2012

L’avi Arrufí Blanc 2014, Vins Piñol

La Terrenal 2014, Edetària (blanc)

LaFou de Batea, 2013 (negre)

Selecció 2014, d’Altavins Viticultors (blanc)

Somdinou Mistela Blanca, solera, Celler Cooperatiu de Gandesa

Somdinou Vi Ranci, solera, Celler Cooperatiu de Gandesa

Tempus 2014, Altavins Viticultors (negre)

Medalla de Plata

Clot d’Encís Blanc 2016, Sant Josep Vins

Hereus Caterra 2016, Agrícola i Secció de Crèdit Terra Alta (blanc)

Nuestra Señora del Portal 2014, Vins Piñol (negre)

Medalla de Bronze